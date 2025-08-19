Nuestros productos y servicios para metales no férreos son esenciales para los participantes del sector, como mineros, productores, operadores, fabricantes e inversionistas, ayudándoles a tomar decisiones informadas, optimizar las cadenas de suministro y gestionar el riesgo en los mercados de metales no férreos de rápido crecimiento.

La cobertura del mercado de metales no férreos de S&P Global Energy abarca una amplia gama de áreas críticas, incluida información de precios, perspectivas de mercado y análisis del sector. Este servicio brinda a los participantes del sector implicados en metales como alúmina, aluminio, cobre, níquel, cobalto, litio, manganeso, molibdeno, zinc y oro inteligencia de mercado para afrontar con confianza el complejo panorama de los mercados mundiales de materias primas.