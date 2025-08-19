En un entorno de mercado que genera gran incertidumbre, S&P Global Commodity Risk Solutions ofrece una fuente independiente y verificable de datos sobre riesgos de mercado para respaldar todas sus funciones de gestión de riesgos.

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