S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Orientación para tomar decisiones a corto plazo sobre flujos de materias primas, tarifas de flete y combustible de búnker.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Comprender los cambios en el comercio, el suministro de materias primas y la capacidad de flete es fundamental para abordar los entornos de precios, mientras que las variaciones en el combustible búnker y las tarifas de flete influyen significativamente en los costos operativos. Los operadores de materias primas y fletes, inversores, operadores de flotas, gobiernos y diversos actores de las cadenas de valor globales de materias primas necesitan perspectivas claras del transporte marítimo para sacarle partido a las oportunidades y riesgos.
Nuestra cartera de perspectivas de transporte marítimo ofrece información integral del mercado sobre movimientos de materias primas, tendencias de oferta y comercio, dinámica de flotas y pronósticos de tarifas, y pone a disposición de los responsables de la toma de decisiones investigación noticias, herramientas analíticas, API y más. Concebidos para respaldar las necesidades de toma de decisiones a corto plazo, S&P Global Energy es su fuente de referencia para servicios de análisis de datos del transporte marítimo que revelan los impactos de los movimientos de materias primas y de flotas en los costos operativos y las oportunidades de mercado.
Con el paquete de analítica de datos más completo de la industria naviera, le ofrecemos una visión de 360 grados de las tendencias del mercado marítimo que consolida y detalla información crítica sobre rutas, tarifas, capacidad de buque, costos de combustible, disponibilidad de combustible y oferta y demanda de fletes.
Obtenga perspectivas del mercado de fletes imparciales basadas en analítica para navegar la volatilidad marítima. Desarrollado en asociación con la Baltic Exchange, nuestro modelo hace uso de más de 3.000 puntos de datos y un profundo conocimiento del mercado para conectar factores macroeconómicos con las tarifas de flete mediante aprendizaje automático. Los clientes reciben actualizaciones semanales y mensuales por un periodo máximo de tres años, lo que ayuda en la toma de decisiones estratégicas.
Una evaluación integral e imparcial del mercado de carga seca que combina perspectivas del sector marítimo provenientes de brókers, armadores y fletadores y ofrece evaluaciones diarias de precios, análisis fundamental que afecta a las tarifas de flete y más de 250 actualizaciones independientes de tarifas de flete, junto con noticias detalladas sobre el transporte de carga y análisis de fletamentos.
El Servicio de perspectivas del mercado de fletes utiliza datos propios sobre petróleo y flujos comerciales del Pronóstico del mercado mundial del petróleo para elaborar un informe mensual del mercado naviero y un pronóstico de la demanda de tonelada-milla de petroleros y de la demanda de buques en los principales segmentos por tamaño de petrolero. El servicio también brinda acceso a nuestros analistas de transporte para responder a las preguntas de los clientes y a una base de datos con estadísticas históricas y previstas de la industria del transporte de petroleros.
Obtenga perspectivas del mercado de fletes imparciales basadas en analítica para navegar la volatilidad marítima. Desarrollado en asociación con la Baltic Exchange, nuestro modelo hace uso de más de 3.000 puntos de datos y un profundo conocimiento del mercado para conectar factores macroeconómicos con las tarifas de flete mediante aprendizaje automático. Los clientes reciben actualizaciones semanales y mensuales por un periodo máximo de tres años, lo que ayuda en la toma de decisiones estratégicas.
Una evaluación integral e imparcial del mercado de carga seca que combina perspectivas del sector marítimo provenientes de brókers, armadores y fletadores y ofrece evaluaciones diarias de precios, análisis fundamental que afecta a las tarifas de flete y más de 250 actualizaciones independientes de tarifas de flete, junto con noticias detalladas sobre el transporte de carga y análisis de fletamentos.
El Servicio de perspectivas del mercado de fletes utiliza datos propios sobre petróleo y flujos comerciales del Pronóstico del mercado mundial del petróleo para elaborar un informe mensual del mercado naviero y un pronóstico de la demanda de tonelada-milla de petroleros y de la demanda de buques en los principales segmentos por tamaño de petrolero. El servicio también brinda acceso a nuestros analistas de transporte para responder a las preguntas de los clientes y a una base de datos con estadísticas históricas y previstas de la industria del transporte de petroleros.