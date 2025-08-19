Comprender los cambios en el comercio, el suministro de materias primas y la capacidad de flete es fundamental para abordar los entornos de precios, mientras que las variaciones en el combustible búnker y las tarifas de flete influyen significativamente en los costos operativos. Los operadores de materias primas y fletes, inversores, operadores de flotas, gobiernos y diversos actores de las cadenas de valor globales de materias primas necesitan perspectivas claras del transporte marítimo para sacarle partido a las oportunidades y riesgos.

Nuestra cartera de perspectivas de transporte marítimo ofrece información integral del mercado sobre movimientos de materias primas, tendencias de oferta y comercio, dinámica de flotas y pronósticos de tarifas, y pone a disposición de los responsables de la toma de decisiones investigación noticias, herramientas analíticas, API y más. Concebidos para respaldar las necesidades de toma de decisiones a corto plazo, S&P Global Energy es su fuente de referencia para servicios de análisis de datos del transporte marítimo que revelan los impactos de los movimientos de materias primas y de flotas en los costos operativos y las oportunidades de mercado.