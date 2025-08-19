Hablemos

Visibilidad y perspectivas de la cadena de suministro de materias primas

Comprender los cambios en el comercio, el suministro de materias primas y la capacidad de flete es fundamental para abordar los entornos de precios, mientras que las variaciones en el combustible búnker y las tarifas de flete influyen significativamente en los costos operativos. Los operadores de materias primas y fletes, inversores, operadores de flotas, gobiernos y diversos actores de las cadenas de valor globales de materias primas necesitan perspectivas claras del transporte marítimo para sacarle partido a las oportunidades y riesgos.

Nuestra cartera de perspectivas de transporte marítimo ofrece información integral del mercado sobre movimientos de materias primas, tendencias de oferta y comercio, dinámica de flotas y pronósticos de tarifas, y pone a disposición de los responsables de la toma de decisiones investigación noticias, herramientas analíticas, API y más. Concebidos para respaldar las necesidades de toma de decisiones a corto plazo, S&P Global Energy es su fuente de referencia para servicios de análisis de datos del transporte marítimo que revelan los impactos de los movimientos de materias primas y de flotas en los costos operativos y las oportunidades de mercado.

Cobertura transversal de productos y flota

  • Energía (líquidos): Petróleo crudo (+500 calidades únicas), combustibles de transporte (gasolina, diésel, fuelóleo, combustible de aviación, etc.), GLP y LGN, amoníaco, asfalto/bitumen, componentes de mezcla, etano, nafta, metanol, amoníaco, etc.
  • Energía (seco): Carbón térmico y coques
  • Materias primas industriales, minerales y nutrientes: Mineral de hierro/carbón metalúrgico y productos de acero, bauxita/alúmina y aluminio, cobre y menas/concentrados similares, materiales de construcción, productos forestales, fertilizantes, etc.
  • Alimentos y forrajes: Soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, harina de soja, azúcar, etc.
  • Combustibles búnker
  • Todos los tipos de buques, con un fuerte enfoque en graneleros y petroleros

Nuestro Impacto, en Cifras

Características del producto

Con el paquete de analítica de datos más completo de la industria naviera, le ofrecemos una visión de 360 grados de las tendencias del mercado marítimo que consolida y detalla información crítica sobre rutas, tarifas, capacidad de buque, costos de combustible, disponibilidad de combustible y oferta y demanda de fletes.

Carga seca

