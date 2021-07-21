A medida que los diseños de VLCC evolucionan para lograr una mayor eficiencia de combustible, el mercado ahora incluye varios tipos de VLCC, incluidos los equipados con depuradores y diseños eco. Esta diversificación conduce a que los retornos diarios cambien para cada categoría de VLCC.

Nuestras tarifas de Equivalente de Fletamento por Tiempo (TCE) para VLCC con opciones de depurador y diseño eco reflejan el rango diario del mercado, proporcionando mayor claridad sobre las ganancias TCE entre los distintos tipos de VLCC.