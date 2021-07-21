Hablemos

Acceda a evaluaciones de flete para petroleros sucios, limpios, de GNL y químicos, para contar con datos de precios aplicables, estandarizados y transparentes. Tenga a disposición la equipación necesaria para negociar con confianza, desarrollar estrategias de precios sólidas y gestionar los costos de manera eficaz.

Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de petroleros y los precios de Platts con el servicio de Datos del mercado de transporte marítimo.

Beneficios principales

Ampliación de la cobertura de las principales rutas comerciales marítimas

Tarifas base anuales, dinámicas diarias y de combustibles alternativos

Conozca el rendimiento diario para cada categoría de VLCC

Las cifras esenciales para mantenerle en la vanguardia de la frenética industria naviera, de modo que pueda identificar oportunidades y tomar decisiones rápidas. Ya sea usted propietario de buques, operador de buques, fletador, corredor marítimo o trader, tendrá acceso a las últimas evaluaciones de flete, precios diarios de Platts e historial completo de datos. 

Características de la Cobertura de mercado de Platts

¿Por qué elegir Datos del mercado de transporte marítimo?

Comercie con confianza

Adapte su estrategia a los precios de mercado utilizando las últimas evaluaciones globales y comprenda rápidamente el panorama del mercado.

Gestión de riesgos

Gestione el riesgo con datos históricos y análisis de patrones de negociación.

Identificación de oportunidades

Analice las curvas a plazo para descubrir oportunidades de negociación.

Datos precisos

Acceda a los datos de fin de jornada en su formato preferido.

Cobertura global

Datos completos sobre valoraciones de flete, ingresos de buques y análisis de mercado en todo el mundo.

Evaluaciones integradas

Datos de transporte marítimo integrados en nuestras evaluaciones de precios de materias primas.

Rutas comerciales

Cobertura creciente de las principales rutas comerciales marítimas