PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Encuentre los datos esenciales de petroleros dentro del paquete de Datos del mercado de transporte marítimo.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Acceda a evaluaciones de flete para petroleros sucios, limpios, de GNL y químicos, para contar con datos de precios aplicables, estandarizados y transparentes. Tenga a disposición la equipación necesaria para negociar con confianza, desarrollar estrategias de precios sólidas y gestionar los costos de manera eficaz.
Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de petroleros y los precios de Platts con el servicio de Datos del mercado de transporte marítimo.
Ampliación de la cobertura de las principales rutas comerciales marítimas
Tarifas base anuales, dinámicas diarias y de combustibles alternativos
Conozca el rendimiento diario para cada categoría de VLCC
Las cifras esenciales para mantenerle en la vanguardia de la frenética industria naviera, de modo que pueda identificar oportunidades y tomar decisiones rápidas. Ya sea usted propietario de buques, operador de buques, fletador, corredor marítimo o trader, tendrá acceso a las últimas evaluaciones de flete, precios diarios de Platts e historial completo de datos.
Adapte su estrategia a los precios de mercado utilizando las últimas evaluaciones globales y comprenda rápidamente el panorama del mercado.
Gestione el riesgo con datos históricos y análisis de patrones de negociación.
Analice las curvas a plazo para descubrir oportunidades de negociación.
Acceda a los datos de fin de jornada en su formato preferido.
Datos completos sobre valoraciones de flete, ingresos de buques y análisis de mercado en todo el mundo.
Datos de transporte marítimo integrados en nuestras evaluaciones de precios de materias primas.
Cobertura creciente de las principales rutas comerciales marítimas