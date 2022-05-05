Este es un índice compuesto que captura los volúmenes del comercio mundial. El PDI combina índices ponderados de equivalente de fletamento por tiempo en los sectores Capesize, Panamax/Kamsarmax, Ultramax y Supramax. Valorado en USD por día, refleja las tarifas de flete para 35 rutas marítimas clave. Este índice es fundamental para monitorear el transporte marítimo de granel seco a nivel global, mejorar la transparencia del mercado y hacer posible el comercio diversificado de rutas.