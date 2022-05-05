S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Encuentre los datos esenciales de flete de granel seco dentro de nuestro paquete Shipping Market Data.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Tome el pulso del transporte marítimo comercial global con los datos de precios de Platts para los mercados de granel seco. Nuestras rigurosas metodologías garantizan evaluaciones diarias de precios precisas y fiables en una amplia gama de materias primas secas, incluidos metales, carbón, energía y agricultura. Desde Time Charter Equivalent de Platts hasta evaluaciones de fletamento por trayecto, nuestra cobertura abarca las métricas fundamentales que necesita.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de flete de granel seco y los precios de Platts dentro del servicio Shipping Market Data.
Mida los ingresos de los buques de granel seco
Los precios reflejan las condiciones más recientes del mercado
Evaluaciones de precios independientes y transparentes
Los índices Platts de Equivalentes de fletamento por tiempo (TCE) son la medida más precisa, independiente y transparente de los ingresos diarios de los buques de granel seco. Para cada tamaño de buque, publicamos diariamente valores tanto para tonelaje equipado con depurador (scrubber) como para tonelaje sin depurador.
El transporte de granel seco es fundamental para las economías globales, dado que vincula las materias primas con las industrias y comunidades de todo el mundo. Evaluamos los siguientes mercados de granel seco:
Este es un índice compuesto que captura los volúmenes del comercio mundial. El PDI combina índices ponderados de equivalente de fletamento por tiempo en los sectores Capesize, Panamax/Kamsarmax, Ultramax y Supramax. Valorado en USD por día, refleja las tarifas de flete para 35 rutas marítimas clave. Este índice es fundamental para monitorear el transporte marítimo de granel seco a nivel global, mejorar la transparencia del mercado y hacer posible el comercio diversificado de rutas.
Más de 30 tarifas de equivalente de fletamento por tiempo (USD/día) para buques de tamaños Capesize, Panamax y Supramax
Más de 120 tarifas de fletamento por trayecto para buques desde Capesize hasta Handymax
Cobertura de todas las principales mercancías de flete seco, incluyendo metales (carbón metalúrgico, mineral de hierro, alúmina, bauxita, piedra caliza, chatarra DBF), energía (coque de petróleo - grado combustible), carbón térmico, agricultura (granos, azúcar).
Elección de formato y entrega para una fácil integración en bases de datos administrativas y analíticas
Comercie con confianza con evaluaciones de precios globales que reflejan los valores actuales del mercado.
Redacte contratos y negocie con confianza con conocimiento de los precios.
Desarrolle sólidas estrategias de precios y de negocio con precios spot y de contrato.
Acceda de forma eficiente a datos de fin de día en toda su empresa, adaptados a su hora y formato preferidos.
Evaluaciones de precios de Platts
Las metodologías de S&P Global Energy aportan consistencia y robustez a nuestras evaluaciones de precios a través de principios y parámetros que guían a nuestros especialistas de mercado en cada etapa del proceso.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.