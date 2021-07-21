Hablemos

Información general

Sienta el poder que trae contar con información de precios oportuna y precisa y deje que los datos de precios de Platts le sirvan de guía para mantenerse a la vanguardia en la industria del transporte de contenedores. Obtenga los últimos movimientos de precios e identifique tendencias para rutas clave de contenedores. Nuestras evaluaciones integrales se basan en una extensa investigación de mercado y análisis de datos, lo que garantiza precisión y transparencia.

Contáctenos para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de contenedores y los precios de Platts dentro del servicio de Datos del Mercado de Transporte Marítimo.

Cobertura de los corredores comerciales marítimos, tanto los principales como los que están expandiéndose

Promedios mensuales de tarifas de contenedores, cargos de búnker y cargos por emisiones de carbono

Metodología de fijación de precios independiente y transparente

Acceda a referencias de precios independientes y totalmente transparentes y a herramientas que equilibran las condiciones de negociación para fletadores, transportistas, proveedores de logística y usuarios finales. Planificar sus costos operativos de manera eficaz afecta directamente a sus consumidores y sus ingresos.

La cartera de Energy Shipping de S&P Global le ayuda a negociar contratos con confianza, desarrollar estrategias de negociación sólidas y navegar con claridad hacia el futuro.

Cobertura de evaluaciones de precios de Platts

Cubrimos las principales rutas de transporte marítimo de contenedores tanto de ida como de retorno para Unidades Equivalentes a Cuarenta Pies (FEU) y Unidades Equivalentes a Veinte Pies (TEU)

  • 36 rutas para Tarifas de Contenedores de Platts en USD/FEU
  • 4 rutas para Tarifas de Contenedores de Platts en UDS/TEU
  • Índice de Contenedores de Platts para un promedio ponderado en USD/FEU
  • 34 rutas para Cargos de Búnker de Platts en USD/FEU

Costo de traslado con las Tarifas de Contenedores de Platts (PCR)

26 rutas cubiertas: Evaluaciones independientes de tarifas spot de flete, por el precio de trasladar un contenedor

Costos de combustible por contenedor con los Cargos de Búnker de Platts (PBC)

44 rutas cubiertas, de ida y de retorno. Índices independientes para precios de búnker en el flete de contenedores para facilitar el seguimiento de los costos de combustible por contenedor movido.

Costo de emisiones por contenedor con los Cargos por Emisiones de Carbono de Platts (PCEC)

14 rutas cubiertas, y los costos de emisiones asociados al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE), para las rutas europeas de comercio de contenedores.

Índice de contenedores

Un promedio ponderado de las evaluaciones globales de precios de contenedores de Platts dentro de un solo índice.

Promedios mensuales

Para todos los PCR, PBC y PCEC.

Tarifas de contenedores de Platts y tarifas de combustible marino de Platts

Índices diarios que brindan flexibilidad a los transportistas de contenedores y a sus clientes para negociar tarifas de contenedor y recargos por búnker en USD/FEU en las principales rutas de contenedores. Los índices de Cargos de Búnker de Contenedores en USD/FEU utilizan precios de gasóleo marino de bajo azufre y de fuelóleo 380 para combustible marino en puertos representativos, junto con otras variables transparentes, e incluirán los nuevos precios del combustible búnker de bajo azufre al 0,5%.

¿Por qué elegir las evaluaciones de precios de contenedores de Platts?

Tarifas spot diarias dinámicas de contenedores

Acceda al servicio más prestigioso que evalúa tarifas spot diarias dinámicas de contenedores.

Evaluaciones de precios de fin de día

Para aumentar la confianza en las negociaciones contractuales, con los precios globales más recientes a mano.

Volatilidad de los precios del combustible de búnker

La presión es constante, así que asegúrese de contar con los datos correctos para minimizar el riesgo de impactos adversos

Construya sus propias previsiones y tendencias

Sáquele partido a nuestro amplio historial de datos en todas las rutas marítimas, que se remonta hasta 2015.

Nueva visibilidad del mercado

Modificamos continuamente nuestra cobertura de datos de precios para incluir nuevas rutas comerciales en desarrollo.

Desarrolle estrategias comerciales

Le permitirán seguir siendo competitivo, imitar el ritmo de los drásticos cambios de los flujos comerciales y gestionar la exposición a la volatilidad de precios

Transparencia

Sáquele el máximo partido a un terreno de juego equilibrado con precios y metodologías transparentes.

Regulación

Prepárese para los efectos de nuevas regulaciones en los mercados de materias primas.

Desarrolle una estrategia sólida de precios y de negocios

Consulte evaluaciones diarias e históricas de precios spot y de contrato.

Incorpore información en tiempo real de forma rápida y sencilla

y datos de fin de día en toda su empresa, en el momento y en el formato que le convenga

Metodología

Las metodologías de S&P Global Energy aportan consistencia y robustez a nuestras evaluaciones de precios a través de principios y parámetros que guían a nuestros especialistas de mercado en cada etapa del proceso.

Ver todas las metodologías

