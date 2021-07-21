S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Encuentre los datos esenciales de contenedores dentro de nuestro paquete de Datos del Mercado de Flete.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Sienta el poder que trae contar con información de precios oportuna y precisa y deje que los datos de precios de Platts le sirvan de guía para mantenerse a la vanguardia en la industria del transporte de contenedores. Obtenga los últimos movimientos de precios e identifique tendencias para rutas clave de contenedores. Nuestras evaluaciones integrales se basan en una extensa investigación de mercado y análisis de datos, lo que garantiza precisión y transparencia.
Contáctenos para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de contenedores y los precios de Platts dentro del servicio de Datos del Mercado de Transporte Marítimo.
Cobertura de los corredores comerciales marítimos, tanto los principales como los que están expandiéndose
Promedios mensuales de tarifas de contenedores, cargos de búnker y cargos por emisiones de carbono
Metodología de fijación de precios independiente y transparente
Acceda a referencias de precios independientes y totalmente transparentes y a herramientas que equilibran las condiciones de negociación para fletadores, transportistas, proveedores de logística y usuarios finales. Planificar sus costos operativos de manera eficaz afecta directamente a sus consumidores y sus ingresos.
La cartera de Energy Shipping de S&P Global le ayuda a negociar contratos con confianza, desarrollar estrategias de negociación sólidas y navegar con claridad hacia el futuro.
Cubrimos las principales rutas de transporte marítimo de contenedores tanto de ida como de retorno para Unidades Equivalentes a Cuarenta Pies (FEU) y Unidades Equivalentes a Veinte Pies (TEU)
26 rutas cubiertas: Evaluaciones independientes de tarifas spot de flete, por el precio de trasladar un contenedor
44 rutas cubiertas, de ida y de retorno. Índices independientes para precios de búnker en el flete de contenedores para facilitar el seguimiento de los costos de combustible por contenedor movido.
14 rutas cubiertas, y los costos de emisiones asociados al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE), para las rutas europeas de comercio de contenedores.
Un promedio ponderado de las evaluaciones globales de precios de contenedores de Platts dentro de un solo índice.
Para todos los PCR, PBC y PCEC.
Índices diarios que brindan flexibilidad a los transportistas de contenedores y a sus clientes para negociar tarifas de contenedor y recargos por búnker en USD/FEU en las principales rutas de contenedores. Los índices de Cargos de Búnker de Contenedores en USD/FEU utilizan precios de gasóleo marino de bajo azufre y de fuelóleo 380 para combustible marino en puertos representativos, junto con otras variables transparentes, e incluirán los nuevos precios del combustible búnker de bajo azufre al 0,5%.
Acceda al servicio más prestigioso que evalúa tarifas spot diarias dinámicas de contenedores.
Para aumentar la confianza en las negociaciones contractuales, con los precios globales más recientes a mano.
La presión es constante, así que asegúrese de contar con los datos correctos para minimizar el riesgo de impactos adversos
Sáquele partido a nuestro amplio historial de datos en todas las rutas marítimas, que se remonta hasta 2015.
Modificamos continuamente nuestra cobertura de datos de precios para incluir nuevas rutas comerciales en desarrollo.
Le permitirán seguir siendo competitivo, imitar el ritmo de los drásticos cambios de los flujos comerciales y gestionar la exposición a la volatilidad de precios
Sáquele el máximo partido a un terreno de juego equilibrado con precios y metodologías transparentes.
Prepárese para los efectos de nuevas regulaciones en los mercados de materias primas.
Consulte evaluaciones diarias e históricas de precios spot y de contrato.
y datos de fin de día en toda su empresa, en el momento y en el formato que le convenga
Evaluaciones de precios de Platts
Las metodologías de S&P Global Energy aportan consistencia y robustez a nuestras evaluaciones de precios a través de principios y parámetros que guían a nuestros especialistas de mercado en cada etapa del proceso.