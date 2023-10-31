S&P Global Offerings
El Servicio de análisis de perspectivas del mercado de flete de Platts utiliza datos propietarios de petróleo y flujos comerciales del Platts World Oil Market Forecast para elaborar un informe mensual y un pronóstico de la demanda de tonelada-milla de petroleros y de la demanda de buques en los principales sectores por tamaño de petrolero.
El servicio también proporciona acceso a analistas de transporte que pueden responder a las preguntas de los clientes y a una base de datos con estadísticas históricas y pronosticadas de petroleros.
Acceda al único informe del mercado de fletes que utiliza datos y precios propios de S&P Global Energy para elaborar pronósticos actualizados para 18 rutas clave de comercio mundial de crudo y productos.
Actúe con la confianza de saber que cuenta con datos y análisis de un equipo global de analistas que examina el mercado desde todos los ángulos para brindarle una ventaja competitiva.
Tenga a disposición a los analistas y consultores con cuya información se crea el contenido de S&P Global Energy para obtener información personalizada
Una visión general de los cambios en los mercados petroleros, especialmente aquellos con un impacto significativo en los requisitos de transporte.
Un resumen de los supuestos sobre la capacidad de la flota, incluidos el impacto de la construcción, las conversiones y el desguace de petroleros, así como los cambios en los flujos por oleoductos.
Una tabla de oferta y demanda, mes a mes, para cada clase, que resume las tasas de utilización históricas y prospectivas.
Comentarios sobre las tendencias recientes y los cambios previstos en los mercados de fletes.
Comentarios sobre cuestiones de transporte de especial interés, como el debate sobre la calidad del combustible de petrolero. La temática variará en función de la evolución del mercado y de los comentarios de los clientes.
El portal Platts FMO utiliza una base de datos propietaria de movimientos históricos y prospectivos de petróleo, junto con un modelo de transporte personalizado para pronosticar las tarifas de flete para los tráficos y rutas clave.
