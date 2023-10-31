El Servicio de análisis de perspectivas del mercado de flete de Platts utiliza datos propietarios de petróleo y flujos comerciales del Platts World Oil Market Forecast para elaborar un informe mensual y un pronóstico de la demanda de tonelada-milla de petroleros y de la demanda de buques en los principales sectores por tamaño de petrolero.

El servicio también proporciona acceso a analistas de transporte que pueden responder a las preguntas de los clientes y a una base de datos con estadísticas históricas y pronosticadas de petroleros.