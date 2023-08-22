S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Platts Dirty Tankerwire proporciona actualizaciones diarias sobre los desarrollos más importantes en el mercado de los petroleros sucios, para que esté preparado para identificar oportunidades y gestionar el riesgo.
Detecte oportunidades de arbitraje spot de crudo y fuelóleo con acceso a las tarifas de flete globales diarias de Platts
Identifique tendencias de precios y maximice sus márgenes con datos, análisis y comentarios
Refuerce sus negociaciones de flete y cierre y realice envíos al precio de mercado mediante el acceso a tarifas independientes de Platts
Manténgase un paso por delante de la competencia con acceso a información sobre proyectos, suministro, dinámica del mercado y operaciones de crudo
Últimos acuerdos globales de fletamento de petroleros
Tarifas Worldscale y evaluaciones de flete independientes actualizadas diariamente
Comentarios separados para el Este de Suez, el Oeste de Suez y las Américas
Operaciones de crudo concluidas en el proceso de evaluación Market-on-Close
Códigos correspondientes de Market Data y números de página de Marine Alert
Noticias relevantes para los petroleros, incluidos cierres de puertos, clima adverso y programas de carga
Worldscale y conversiones a USD/t fácilmente identificables para el mismo tamaño de carga y ruta
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.