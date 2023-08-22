Hablemos

Información general

Platts Clean Tankerwire le ofrece las últimas tarifas de flete y contratación y le brinda una panorámica completa de las novedades más importantes para que pueda analizar eficazmente el mercado de petroleros, identificar oportunidades y gestionar el riesgo.

Beneficios principales

Detecte oportunidades

Siga el movimiento de los productos refinados con acceso a tarifas diarias de flete

Maximice los márgenes

Analice los datos y comentarios del informe para seleccionar las rutas más económicas

Protéjase contra el riesgo

Utilice las tarifas independientes de Platts para fijar y fletar al precio de mercado

Manténgase por delante de la competencia

Obtenga acceso a información sobre proyectos, oferta, dinámica del mercado y cuestiones regulatorias

Características del producto

Obtenga una visión integral de los cambios más importantes del mercado de petroleros de productos limpios con:

Tarifas Worldscale y evaluaciones de flete independientes actualizadas diariamente

Comentarios separados para el Este de Suez, el Oeste de Suez y las Américas

Tarifas de flete de barcazas de productos limpios en Europa

Últimos fletamentos del mercado

Noticias globales relevantes para el mercado de petroleros

Comentarios de mercado de los principales centros de comercio

Worldscale y conversiones a USD/t fácilmente identificables para el mismo tamaño de carga y ruta

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluciones API

Nube

Feed de datos

PC y dispositivo móvil

