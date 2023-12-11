Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( 08007528878 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

MINT es una solución integral de seguimiento de buques diseñada específicamente para comerciantes de materias primas, operaciones de buques y equipos de logística. Proporciona seguimiento en tiempo real de los buques marítimos que transportan materias primas por todo el mundo.

Con su visibilidad detallada de los datos de buques y flotas y su interfaz fácil de usar, esta herramienta le permite optimizar la planificación de rutas, mejorar la gestión de la mercancía y agilizar la eficiencia operativa. Estas funcionalidades también la convierten en la herramienta ideal de inteligencia de ventas de combustible búnker para respaldar la planificación de entrada potencial en el mercado y el análisis de cuota de mercado.

Beneficios principales

Identifique clientes potenciales con mayor eficiencia y busque prospectos que coincidan con sus criterios de búsqueda.

Reduzca el tiempo dedicado a tareas administrativas para aumentar la productividad y, en su lugar, céntrese en construir relaciones y cerrar acuerdos.

Tenga la opción de una mayor escalabilidad con una base más amplia de clientes potenciales a nivel mundial.

Gestione con confianza su cadena de suministro, supervisando los buques y las entregas físicas, lo que le ayudará a proteger su reputación profesional y minimizar el riesgo.

Características del producto

Módulos específicamente diseñados para vendedores de combustible búnker que le permiten identificar y priorizar rápidamente a los principales prospectos y obtener información sobre las actividades de entrega de combustible búnker por ubicación.

Cobertura

  • Rastrea todas las embarcaciones con número OMI y muchas remolcadoras y otros buques sin número OMI.
  • Mapas detallados de puertos, terminales y puestos de atraque.

Informes de Excel descargables y de fácil acceso 

  • Buques entrantes, llegadas y salidas
  • Escalas y operaciones de reabastecimiento de combustible
  • Transferencias buque a buque
  • Tendencias de actividad de flotas y buques

Características personalizables:

  • Alertas por correo electrónico
  • Listas privadas de buques.
  • Zonas/polígonos

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluciones API

Nube

Feed de datos

PC y dispositivo móvil

Why Choose Us?

Unparalleled Experience

For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.

Benchmark Prices

With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.

Robust Methodology

Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.

Data Your Way

Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.

Pricing Experts

Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.

Independent Source

Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.

Solicitud de contacto

¿Está interesado en este producto?

Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.