PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
MINT es una solución integral de seguimiento de buques diseñada específicamente para comerciantes de materias primas, operaciones de buques y equipos de logística. Proporciona seguimiento en tiempo real de los buques marítimos que transportan materias primas por todo el mundo.
Con su visibilidad detallada de los datos de buques y flotas y su interfaz fácil de usar, esta herramienta le permite optimizar la planificación de rutas, mejorar la gestión de la mercancía y agilizar la eficiencia operativa. Estas funcionalidades también la convierten en la herramienta ideal de inteligencia de ventas de combustible búnker para respaldar la planificación de entrada potencial en el mercado y el análisis de cuota de mercado.
Identifique clientes potenciales con mayor eficiencia y busque prospectos que coincidan con sus criterios de búsqueda.
Reduzca el tiempo dedicado a tareas administrativas para aumentar la productividad y, en su lugar, céntrese en construir relaciones y cerrar acuerdos.
Tenga la opción de una mayor escalabilidad con una base más amplia de clientes potenciales a nivel mundial.
Gestione con confianza su cadena de suministro, supervisando los buques y las entregas físicas, lo que le ayudará a proteger su reputación profesional y minimizar el riesgo.
Módulos específicamente diseñados para vendedores de combustible búnker que le permiten identificar y priorizar rápidamente a los principales prospectos y obtener información sobre las actividades de entrega de combustible búnker por ubicación.
Cobertura
Informes de Excel descargables y de fácil acceso
Características personalizables:
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
