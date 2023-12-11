MINT es una solución integral de seguimiento de buques diseñada específicamente para comerciantes de materias primas, operaciones de buques y equipos de logística. Proporciona seguimiento en tiempo real de los buques marítimos que transportan materias primas por todo el mundo.

Con su visibilidad detallada de los datos de buques y flotas y su interfaz fácil de usar, esta herramienta le permite optimizar la planificación de rutas, mejorar la gestión de la mercancía y agilizar la eficiencia operativa. Estas funcionalidades también la convierten en la herramienta ideal de inteligencia de ventas de combustible búnker para respaldar la planificación de entrada potencial en el mercado y el análisis de cuota de mercado.