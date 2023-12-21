S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Commodities at Sea (CAS) es un servicio de inteligencia de mercado de alta frecuencia que proporciona visibilidad sobre el suministro de productos básicos, las actividades comerciales, las relaciones comerciales y el análisis de flota. CAS informa de los volúmenes de carga y los detalles de los viajes de los productos básicos comercializados globalmente por vía marítima que se transportan en grandes petroleros o graneleros. También proporciona análisis detallados sobre las tendencias de los flujos comerciales y las métricas de las flotas.
Disponga de mayores control y transparencia, ya que puede realizar un seguimiento de los viajes para garantizar que los envíos avanzan de acuerdo a los términos contratados
Acceda a información sobre las actividades y relaciones de los participantes del mercado a fin de obtener una ventaja competitiva.
Complementa y amplía su análisis existente, a la vez que le ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de obtener, depurar, integrar, analizar y visualizar de datos, gracias a nuestros conjuntos de datos bien preparados, bien estructurados y con control de calidad.
Acceda a nuestros analistas y especialistas del mercado, quienes pueden proporcionar contexto adicional y ayudarnos a interpretar los datos, ayudándole a dar sentido a la información y a extraer conclusiones prácticas y accionables relevantes
Mejora la toma de decisiones en el comercio de materias primas, fletes y finanzas para que facilitarle mejorar las siguientes tareas:
Inteligencia de flujos comerciales casi en tiempo real para todas las mercancías que se transportan en petroleros o buques graneleros, incluidas petróleo crudo (más de 500 calidades únicas), productos refinados, GNL, GLP, LGN, biocombustibles, productos químicos, carbón, mineral de hierro, alimentos y piensos, productos forestales, fertilizantes, metales ferrosos y no ferrosos, minerales y otras materias primas.
Metodología conservadora dirigida por expertos y selección de fuentes cuidadosa para ofrecerle el conjunto de datos más fiable y completo sobre identidades de buques (números IMO de las embarcaciones), características, propietarios y ubicaciones de carga y descarga.
Tablas de datos e interfaces bien estructuradas, con seguimiento del comercio a nivel de instalación, geográfico, sector industrial o empresa, tanto en el presente como en el pasado.
Seguimiento en tiempo real de buques: Viajes con lastre y cargados.
Analítica sobre congestión, utilización de la flota, tiempos de espera, elección de rutas y más.
Predicción mejorada de destinos para viajes cargados y con lastre.
Flujos comerciales diferenciados por tipo y grado de mercancía, incluso durante el trayecto.
Notas de investigación de mercado publicadas regularmente, redactadas por nuestro dedicado equipo de analistas de mercado experimentados, a los que encontramos en la industria.
Entrega versátil: Paneles de analítica basados en la web, APIs, extractos en Excel, interfaces de seguimiento de buques, notas de investigación, llamadas/webinarios.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.