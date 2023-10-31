Comprender el contexto es crucial para un trading eficaz, y su capacidad para identificar oportunidades y limitar riesgos impacta directamente en sus resultados. Con Platts LNG Daily cuenta con un resumen diario de datos de precios, noticias con impacto en el mercado y el análisis más reciente de los fundamentos de oferta y demanda. No quede rezagado en el mercado mundial de GNL en rápida evolución: asegúrese de contar con las herramientas necesarias para operar con confianza.