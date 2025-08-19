Como proveedor del índice de referencia mundial del GNL, Platts JKM, junto con los índices de referencia regionales de precios del GNL, ofrecemos información útil que le ayuda a comprender los movimientos del mercado y a sacar provecho de los flujos comerciales. Nuestro servicio de datos del mercado del GNL ofrece la transparencia que necesita para identificar oportunidades, gestionar las cadenas de suministro y tomar decisiones rápidas en el mercado mundial del GNL.

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