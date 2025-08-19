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Conozca los cambios que se están produciendo en la cadena de valor del refinado y la comercialización del petróleo en todo el mundo gracias a la información, los datos y los análisis de S&P Global sobre refinación y comercialización.
A medida que la globalización del sector de la refinería sigue acelerándose, las