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La demanda de ácido sulfúrico se debe a su uso en diversas industrias, entre las que se incluyen:
El mercado mundial del ácido sulfúrico se ve influido por factores como el crecimiento industrial, la demanda agrícola y el desarrollo de las infraestructuras. Los precios del ácido sulfúrico pueden estar sujetos a fluctuaciones debido a factores como las variaciones en los precios del azufre, los desequilibrios entre la oferta y la demanda y los cambios en las políticas reguladoras.