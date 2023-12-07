La demanda de ácido sulfúrico se debe a su uso en diversas industrias, entre las que se incluyen:

Química: actúa como ingrediente clave en la fabricación de varios productos químicos, incluidos fertilizantes, detergentes y resinas sintéticas.

Producción de fertilizantes: se trata de un componente fundamental en la producción de fertilizantes a base de fosfato amónico.

Metalurgia: se utiliza en la minería para la lixiviación de minerales y como agente de decapado del acero.

El mercado mundial del ácido sulfúrico se ve influido por factores como el crecimiento industrial, la demanda agrícola y el desarrollo de las infraestructuras. Los precios del ácido sulfúrico pueden estar sujetos a fluctuaciones debido a factores como las variaciones en los precios del azufre, los desequilibrios entre la oferta y la demanda y los cambios en las políticas reguladoras.