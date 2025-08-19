La producción de azufre es, casi en su totalidad, un subproducto de la producción de petróleo y gas. Hasta hace poco, el interés por este producto se centraba en comprender cómo se ajusta la disponibilidad de azufre a la demanda, especialmente en mercados clave como el de los fertilizantes y el procesamiento de metales. Con la transición prevista hacia una economía baja en carbono, se prevé que la producción de azufre derivada del pro