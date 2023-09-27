La potasa es un nutriente esencial en los fertilizantes, ya que favorece el crecimiento de los cultivos, especialmente en aquellos que requieren grandes cantidades de potasio, como los cereales, las frutas y las hortalizas. Ante el aumento de la demanda mundial de alimentos, la potasa se ha convertido en un producto básico agrícola de vital importancia. El mercado de la potasa se ve influido por diversos factores, tendencias agrícolas, condiciones meteorológicas, geopolítica y tipos de cambio, que afectan tanto a la oferta como a la demanda.