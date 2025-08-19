S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
La cobertura de la potasa de S&P Global Energy ofrece información completa y fiable sobre el mercado mundial de fertilizantes potásicos. Nuestro equipo de analistas expertos proporciona evaluaciones de precios de referencia del sector, datos en tiempo real, tendencias de mercado y análisis en profundidad para ayudarle a entender las complejidades de este importante sector de los fertilizantes, del que a menudo se informa de forma insuficiente. Además de una cobertura exhaustiva del sector dominante del cloruro de potasio (MOP, o cloruro de potasio – KCl), nuestra perspectiva y análisis también incluyen una cobertura detallada del sulfato de potasio (SOP), el sulfato de potasio y magnesio (KMS), el nitrato de potasio (NOP) y los mercados emergentes de la polialita. Los servicios de precios de re