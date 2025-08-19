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La cobertura de S&P Global Energy sobre el fosfato ofrece información detallada y fiable sobre el mercado mundial de fertilizantes fosfatados, así como sobre la roca fosfórica y el ácido fosfórico. Nuestro equipo de analistas expertos proporciona evaluaciones de precios de referencia del sector, datos en tiempo real, tendencias de mercado y análisis en profundidad para ayudarle a comprender las complejidades de este variado sector de los fertilizantes.
Los fertilizantes fosfatados incluidos son los principales fosfatos amoniacales, el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico (MAP y DAP), otros productos amoniacales o de tipo NP, los superfosfatos, el superfosfato simple y el superfosfato triple (SSP y TSP), el f