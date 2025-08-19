La información sobre fertilizantes nitrogenados de S&P Global Energy ofrece datos completos y fiables sobre el mercado mundial de los fertilizantes nitrogenados. Nuestro equipo de analistas expertos proporciona evaluaciones de precios de referencia del sector, datos en tiempo real, tendencias de mercado y análisis detallados para ayudarle a comprender las complejidades de este sector clave de los fertilizantes.

Nuestra cobertura principal en el sector del nitrato incluye el nitrato de amonio (AN), los nitratos de calcio y amonio (CAN) y el nitrato de amonio y urea (UAN). Estos completos servicios de referencia se complementan con nuestros análisis, en los que ofrec