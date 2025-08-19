La información sobre el amoníaco de S&P Global Energy ofrece datos exhaustivos y fiables sobre el mercado mundial del amoníaco. Nuestro equipo de analistas expertos proporciona precios de referencia del sector, informes de mercado y análisis en profundidad para ayudarle a comprender las complejidades de este dinámico sector.

Nuestra cobertura abarca tanto el amoníaco convencional (gris) como el limpio (bajo en carbono), para su uso tanto en los mercados tradicionales de fertilizantes y productos químicos como en los sectores emergentes del transporte y la energía