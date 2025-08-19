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PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Refining Scenario Manager (RSM) es su herramienta definitiva para optimizar las operaciones de refinería y las estrategias de negociación. RSM ofrece información casi en tiempo real y un potente modelado de escenarios, lo que le permite simular desde la fijación de precios del crudo hasta la utilización a nivel de unidad. Impulsado por el software Unified PIMs de Aspen Tech e integrado con los datos de refinería de alta calidad de Commodity Insights, RSM es una capacidad de gestión de escenarios consistente adaptable a cualquier configuración de refinería.
Ya sea que esté ajustando capacidades, realizando análisis de paradas de mantenimiento o evaluando proyectos de capital, RSM proporciona la flexibilidad y precisión que necesita para obtener una ventaja competitiva. ¡Desbloquee el potencial de su refinería con RSM y manténgase a la vanguardia en un mercado dinámico!
Capacidad dinámica de gestión de escenarios de refinación, que permite la creación y ejecución de hasta 15 escenarios configurados por el usuario para una refinería y un período de tiempo seleccionados. Interfaz de usuario simple en S&P Global Energy Core que ilustra los datos base de Commodity Insights para refinerías seleccionadas, con la capacidad de ingresar y anteponer parámetros relacionados con;
Con la capacidad de introducir y anteponer parámetros relacionados con;