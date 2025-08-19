Refining Scenario Manager (RSM) es su herramienta definitiva para optimizar las operaciones de refinería y las estrategias de negociación. RSM ofrece información casi en tiempo real y un potente modelado de escenarios, lo que le permite simular desde la fijación de precios del crudo hasta la utilización a nivel de unidad. Impulsado por el software Unified PIMs de Aspen Tech e integrado con los datos de refinería de alta calidad de Commodity Insights, RSM es una capacidad de gestión de escenarios consistente adaptable a cualquier configuración de refinería.

Ya sea que esté ajustando capacidades, realizando análisis de paradas de mantenimiento o evaluando proyectos de capital, RSM proporciona la flexibilidad y precisión que necesita para obtener una ventaja competitiva. ¡Desbloquee el potencial de su refinería con RSM y manténgase a la vanguardia en un mercado dinámico!