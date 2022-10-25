A medida que el mundo sigue dependiendo del petróleo y el gas para obtener energía, es crucial asegurar que estos recursos se produzcan con una huella de carbono baja. En S&P Global, estamos comprometidos con un futuro bajo en carbono, y por eso proporcionamos evaluaciones de Intensidad de Carbono (CI) que miden las emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de suministro de petróleo, desde las operaciones upstream hasta el transporte midstream.

Contáctenos para obtener más información sobre las evaluaciones de Intensidad de Carbono del Crudo y los precios de Platts en el servicio de Datos del Mercado de Petróleo Crudo.