El sector de las semillas es uno de los insumos agrícolas fundamentales que necesitan los productores para producir cultivos destinados a la alimentación, los piensos y a usos no alimentarios. Con una población mundial que se prevé alcance los 9,8 mil millones en 2050, el cambio climático y las limitaciones en las superficies disponibles para el cultivo, la necesidad de tecnologías de semillas rentables y eficientes es cada vez más esencial para las estrategias de producción agrícola sostenible.
El mercado total de semillas comprende el segmento de semillas convencionales y el segmento de semillas modificadas genéticamente (MG). El primero es un mercado global; el segundo está firmemente establecido en América del Norte y del Sur y en algunas partes de Asia, pero permanece en gran medida ausente en Europa, donde las barreras regulatorias y de aceptación por parte de los consumidores han impedido su adopción.
Los desarrollos futuros en el mercado de semillas, impulsados por rasgos MG, nuevas tecnologías de mejoramiento vegetal o nuevas tecnologías no MG, son fundamentales para aportar las mejoras necesarias en el rendimiento, el valor nutricional y la tolerancia a la sequía y al estrés.
Nuestros servicios sobre semillas ofrecen una cobertura amplia de la industria mundial de semillas, incluyendo información detallada sobre variedades, tendencias del mercado y desarrollos regulatorios. Esto permite a los usuarios mantenerse informados sobre los últimos avances y oportunidades en el sector.
Nuestro equipo de analistas expertos realiza análisis de mercado exhaustivos, proporcionando información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo y las oportunidades emergentes en la industria de semillas. Esto ayuda a los usuarios a identificar riesgos y oportunidades potenciales.
Mantenemos a los usuarios informados sobre los últimos desarrollos regulatorios y cambios en la normativa de semillas a nivel mundial, así como sobre fusiones y adquisiciones, y aprobaciones de investigación y productos. Esto facilita el cumplimiento normativo y ayuda a los usuarios a navegar un entorno regulatorio complejo.
Nuestros servicios de semillas proporcionan análisis estratégicos para ayudar a los usuarios a optimizar sus estrategias comerciales, mejorar la competitividad y maximizar la rentabilidad en la industria semillera.
Seguimiento diario de eventos de la industria que detalla movimientos comerciales, evolución regulatoria y de los mercados, e informes financieros de empresas en múltiples sectores.
Boletines temáticos que mantienen a los usuarios al día sobre eventos clave que influyen en la industria.
Nuestro servicio líder Seed Market Analysis proporciona una visión de 10 años de la industria, con datos históricos y análisis de varios años, así como expectativas del mercado para la próxima década. Cubre empresas semilleras, países, productos y mercados de cultivos, incluidos productos de semillas MG y no MG comercializados y aquellos que aún se encuentran en fase de investigación y desarrollo.
Seed Market Data ofrece una visión única y detallada sobre variedades de semillas, rasgos y datos de empresas para apoyar la planificación estratégica a largo plazo. El servicio en línea brinda acceso a datos sobre área cultivada, volumen de semillas y valor de los segmentos de mercado para las principales variedades y rasgos, desglosados por obtentor y empresa semillera, en los principales países y cultivos a nivel mundial.
Seed Innovation analiza los avances en la innovación en semillas aprovechando datos sobre productos desarrollados mediante técnicas de mejoramiento, incluidas tanto tecnologías transgénicas como nuevas técnicas genómicas de vanguardia (NGTs). Proporciona información detallada sobre regulación, comercialización y rasgos y aplicaciones, abarcando todos los cultivos clave y más de 50 países.
