El sector de las semillas es uno de los insumos agrícolas fundamentales que necesitan los productores para producir cultivos destinados a la alimentación, los piensos y a usos no alimentarios. Con una población mundial que se prevé alcance los 9,8 mil millones en 2050, el cambio climático y las limitaciones en las superficies disponibles para el cultivo, la necesidad de tecnologías de semillas rentables y eficientes es cada vez más esencial para las estrategias de producción agrícola sostenible.

El mercado total de semillas comprende el segmento de semillas convencionales y el segmento de semillas modificadas genéticamente (MG). El primero es un mercado global; el segundo está firmemente establecido en América del Norte y del Sur y en algunas partes de Asia, pero permanece en gran medida ausente en Europa, donde las barreras regulatorias y de aceptación por parte de los consumidores han impedido su adopción.

Los desarrollos futuros en el mercado de semillas, impulsados por rasgos MG, nuevas tecnologías de mejoramiento vegetal o nuevas tecnologías no MG, son fundamentales para aportar las mejoras necesarias en el rendimiento, el valor nutricional y la tolerancia a la sequía y al estrés.