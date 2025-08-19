Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( +1 (855) 663-4630 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

Los clientes podrán comprender el I+D, la aprobación regulatoria y el estado del mercado de rasgos específicos para respaldar la mitigación de riesgos de exportación (caso de uso: exportación de granos), la inteligencia competitiva (caso de uso: ciencia de cultivos) y la evaluación de fuentes de ingredientes (caso de uso: fabricantes de alimentos).

Beneficios principales

Global Regulatory Insight

Comprenda las regulaciones sobre OGM y NGT a nivel mundial para facilitar operaciones y comercio internacionales.

Proactive Risk Management

Anticípese a los cambios regulatorios para una gestión proactiva del riesgo y una toma de decisiones estratégicas más eficaz.

Strategic Gene Editing Insights

Acceda a información clave sobre regulaciones de edición genética, empresas líderes y pronósticos del mercado de semillas para una toma de decisiones informada.

Strategic NGT Insights

Acceda a información clave sobre regulaciones de NGT, empresas líderes y pronósticos del mercado de semillas para una toma de decisiones informada.

Pronósticos Competitivos del Mercado

Anticipe las tendencias del mercado en tecnología de semillas y obtenga una ventaja competitiva.

Características

Informes que cubren las regulaciones por país - incluyen un resumen del estado de cada país en materia de importación, exportación y cultivo de OGM y NGT, los principales organismos reguladores y la normativa y legislación clave.

Gene Editing Report, con análisis sobre regulaciones, empresas líderes y previsiones del mercado de semillas.

Noticias de Crop Science Market Reporting adaptadas a:

  • Rasgos de entrada y salida
  • Nuevas técnicas de mejoramiento

Actualizaciones periódicas de la base de datos (mensuales) con resúmenes de las actualizaciones que consisten en una lista de productos/características vegetales desarrollados mediante técnicas transgénicas y nuevas técnicas genómicas.

Más de 2900 OGM y más de 500 NGT, incluyendo:

  • Estado del mercado
  • Técnicas de cultivo
  • Estado regulatorio
  • Tipo de aplicación
  • Organismo regulador

La cobertura incluye 27 categorías de cultivos y se extiende a 50 países.

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluciones API

Nube

Feed de datos

PC y dispositivo móvil

Why Choose Us?

Unparalleled Experience

For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.

Benchmark Prices

With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.

Robust Methodology

Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.

Data Your Way

Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.

Pricing Experts

Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.

Independent Source

Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.

Solicitud de contacto

¿Está interesado en este producto?

Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.