S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Los clientes podrán comprender el I+D, la aprobación regulatoria y el estado del mercado de rasgos específicos para respaldar la mitigación de riesgos de exportación (caso de uso: exportación de granos), la inteligencia competitiva (caso de uso: ciencia de cultivos) y la evaluación de fuentes de ingredientes (caso de uso: fabricantes de alimentos).
Comprenda las regulaciones sobre OGM y NGT a nivel mundial para facilitar operaciones y comercio internacionales.
Anticípese a los cambios regulatorios para una gestión proactiva del riesgo y una toma de decisiones estratégicas más eficaz.
Acceda a información clave sobre regulaciones de edición genética, empresas líderes y pronósticos del mercado de semillas para una toma de decisiones informada.
Acceda a información clave sobre regulaciones de NGT, empresas líderes y pronósticos del mercado de semillas para una toma de decisiones informada.
Anticipe las tendencias del mercado en tecnología de semillas y obtenga una ventaja competitiva.
Informes que cubren las regulaciones por país - incluyen un resumen del estado de cada país en materia de importación, exportación y cultivo de OGM y NGT, los principales organismos reguladores y la normativa y legislación clave.
Gene Editing Report, con análisis sobre regulaciones, empresas líderes y previsiones del mercado de semillas.
Noticias de Crop Science Market Reporting adaptadas a:
Actualizaciones periódicas de la base de datos (mensuales) con resúmenes de las actualizaciones que consisten en una lista de productos/características vegetales desarrollados mediante técnicas transgénicas y nuevas técnicas genómicas.
Más de 2900 OGM y más de 500 NGT, incluyendo:
La cobertura incluye 27 categorías de cultivos y se extiende a 50 países.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.