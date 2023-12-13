Más información sobre Seed Innovation Service

Los clientes podrán comprender el I+D, la aprobación regulatoria y el estado del mercado de rasgos específicos para respaldar la mitigación de riesgos de exportación (caso de uso: exportación de granos), la inteligencia competitiva (caso de uso: ciencia de cultivos) y la evaluación de fuentes de ingredientes (caso de uso: fabricantes de alimentos).

Beneficios principales

  • Global Regulatory Insight: Comprenda las regulaciones sobre OGM y NGT a nivel mundial para facilitar operaciones y comercio internacionales.
  • Proactive Risk Management: Anticípese a los cambios regulatorios para una gestión proactiva del riesgo y una toma de decisiones estratégicas más eficaz.
  • Competitive Market Forecasting: Anticipe las tendencias del mercado en tecnología de semillas y obtenga una ventaja competitiva.
  • Strategic Gene Editing Insights: Acceda a información clave sobre regulaciones de edición genética, empresas líderes y pronósticos del mercado de semillas para una toma de decisiones informada.
  • Strategic NGT Insights: Acceda a información clave sobre regulaciones de NGT, empresas líderes y pronósticos del mercado de semillas para una toma de decisiones informada.

Características clave

  • Informes que cubren las regulaciones por país: incluyen un resumen del estado de cada país en materia de importación, exportación y cultivo de OGM y NGT, los principales organismos reguladores y la normativa y legislación clave.
  • Gene Editing Report, con análisis sobre regulaciones, empresas líderes y previsiones del mercado de semillas.
  • Actualizaciones regulares de la base de datos (mensuales), con resúmenes que incluyen listados de productos y rasgos vegetales desarrollados mediante técnicas transgénicas y nuevas técnicas genómicas.
    • Más de 2.900 OGM y más de 500 NGT, incluyendo:
      • Estado del mercado
      • Técnicas de cultivo
      • Estado regulatorio
      • Tipo de aplicación
      • Organismo regulador
    • La cobertura incluye 27 categorías de cultivos y se extiende a 50 países.
  • Crop Science Market Reporting, fuente de noticias adaptada a:
    • Rasgos de entrada y salida
    • Nuevas técnicas de mejoramiento

