Obtenga acceso a apuntes de mercado, noticias de última hora, análisis, pronósticos, información esencial y herramientas.

Nuestro servicio de Ciencia de cultivos proporciona noticias, análisis e información líderes en el mercado sobre el mercado de protección de cultivos y semillas. La cobertura incluye información desde fusiones y adquisiciones hasta investigación y aprobaciones de productos, y desde cambios en la normativa hasta desarrollos tecnológicos como agentes de control biológico, nuevas técnicas de cultivo de semillas y agricultura digital.

Con un análisis de mercado en profundidad, pronósticos de mercado y la experiencia de analistas, ayudamos a nuestros clientes a dar forma a su estrategia comercial y de investigación utilizando nuestra información exclusiva. Nuestro servicio incluye acceso a datos de tamaño y segmentación del mercado para todos los cultivos, geografías y productos significativos, incluidos valores de ventas, volúmenes de ventas y área tratada para ingredientes activos y marcas de productos.

Cobertura de Análisis de Mercado

Visión general de la industria y perspectivas

  • Mercado de agroquímicos
  • Mercados biológicos
  • Mercados de semillas comerciales
  • Contexto histórico y pronósticos

 






 

 

 

Empresas

 
  • Perfil de las principales empresas activas en los mercados de protección de cultivos (convencional y biológica) y semillas.
  • Perspectiva sobre el rendimiento histórico y la estrategia a futuro
  • Divisiones regionales y por sector de producto, incluyendo discusión sobre los proyectos de investigación y desarrollo
  • Análisis de sectores paralelos, como la agricultura digital, y de los compromisos en materia de sostenibilidad
     

Mercados de Consumo

 

Análisis del desempeño histórico del mercado y de las previsiones desde la perspectiva de:

  • Líderes en mercados nacionales de protección de cultivos y semillas
  • Líderes en los mercados de protección de cultivos y semillas
                                                

                   

                                                                        

                                                                                                                                   

Productos

 

Análisis del desempeño del mercado desde la perspectiva de:

  • Clases de químicos convencionales e ingredientes activos
  • Desempeño de productos biológicos, que abarca agentes de control biológico, bioestimulantes y biofertilizantes
  • Semillas convencionales, variedades Genéticamente Modificadas (GM) y Editadas Genéticamente (GE)                                                                           
                                                  
                                                                     

Cobertura de Datos de Mercado

Agroquímicos

Seguimiento de datos de investigación de mercado a lo largo de varios años, que incluyen:

  • Todos los ingredientes activos y marcas de consumo comercialmente significativos.
  • Todas las geografías principales y grupos de cultivos clave.
  • Datos de valor, volumen y superficie tratada a nivel de ingrediente activo y formulación.


 

 

Biológicos

Actualizaciones periódicas que permiten realizar el seguimiento de:
 

  • Más de 700 empresas.
  • Más de 7.200 marcas.
  • Más de 1.900 ingredientes activos identificados hasta el nivel de especie y cepa.
  • Seguimiento de más de 1.700 eventos de la industria.
     



 

 

 

Semillas

Seguimiento de datos de investigación de mercado a lo largo de varios años, que incluyen:

  • Variedades y características de semillas.
  • Información de la empresa.
  • Mercados de 51 países.
  • 9 grupos clave de cultivos.
  • Valor de las semillas, volumen, precios de las semillas, densidad de siembra y datos sobre los principales cultivos y variedades.
                           

 

 

 

Seed Innovation

Actualizaciones periódicas que permiten realizar el seguimiento de:
 

  • 3.000+ OGM y 750+ NGTs
  • 59 países
  • 57 cultivos (31 cultivos de frutas y verduras y 26 de la categoría de granos y semillas oleaginosas)
  • Estado del mercado
  • Técnicas de cultivo
  • Estado regulatorio
  • Tipo de aplicación
  • Organismo regulador
  • Etapas de desarrollo de productos de I+D
     

Cobertura de Informes de mercado

Titulares y Análisis

Seguimiento diario de eventos de la industria detallando:

  • Medidas comerciales
  • Regulación y mercados
  • Informes financieros de la empresa

Cobertura de múltiples sectores:

  • Agroquímicos convencionales
  • Biológicos
  • Semillas
  • Agricultura digital
     

Entrevistas

Entrevistas periódicas realizadas por el equipo de Crop Science con líderes de los distintos sectores para profundizar en las estrategias empresariales.         
                      
                                                                     








 

Herramientas de Datos

Rastreadores que abarcan:

  • Fusiones y adquisiciones
  • Aprobaciones y prohibiciones de Ingredientes Activos
  • Prohibiciones de Ingredientes Activos
  • Pipeline de I+D


     

 

 

A quién ayudamos

Nuestros expertos sectoriales ofrecen una visión diferenciada del mercado, respaldada por datos propios, análisis en profundidad y capacidades de previsión precisas, apoyadas en el conocimiento de los últimos desarrollos del sector y las tendencias emergentes.

Información de Mercado

  • Mejore la precisión de las previsiones internas y oriente la estrategia de mercado con inteligencia detallada sobre el desempeño de la competencia.
  • Desarrolle planes estratégicos consistentes y aumente la precisión del dimensionamiento del mercado y de los modelos internos de previsión.

Ventas y Marketing

  • Identifique mercados con potencial de crecimiento para priorizar el enfoque estratégico mediante el análisis de tendencias históricas, noticias sobre innovación y actividad comercial.

Investigación y Desarrollo de Productos

  • Comprenda el panorama de productos e innovación, identifique posibles aplicaciones para nuevos productos, evalúe el desempeño actual del mercado y detecte nuevas oportunidades de desarrollo.
  • Anticipe y evalúe los riesgos para el negocio derivados de los productos en desarrollo de la competencia, reduciendo el riesgo de decisiones de inversión poco acertadas.
  • Determine qué zonas agrícolas y segmentos de producto impulsan la demanda y alinee el pipeline de productos en consecuencia.

Departamentos reguladores

  • Manténgase al día de los cambios regulatorios que afectan a sus productos clave o a sus principales mercados.
  • Comprenda el impacto de la regulación en las tendencias del mercado.
  • Identifique los desafíos y las oportunidades derivados de los cambios regulatorios y de la evolución de las políticas públicas.

