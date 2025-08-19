S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Nuestro servicio de Ciencia de cultivos proporciona noticias, análisis e información líderes en el mercado sobre el mercado de protección de cultivos y semillas. La cobertura incluye información desde fusiones y adquisiciones hasta investigación y aprobaciones de productos, y desde cambios en la normativa hasta desarrollos tecnológicos como agentes de control biológico, nuevas técnicas de cultivo de semillas y agricultura digital.
Con un análisis de mercado en profundidad, pronósticos de mercado y la experiencia de analistas, ayudamos a nuestros clientes a dar forma a su estrategia comercial y de investigación utilizando nuestra información exclusiva. Nuestro servicio incluye acceso a datos de tamaño y segmentación del mercado para todos los cultivos, geografías y productos significativos, incluidos valores de ventas, volúmenes de ventas y área tratada para ingredientes activos y marcas de productos.
Análisis del desempeño histórico del mercado y de las previsiones desde la perspectiva de:
Análisis del desempeño del mercado desde la perspectiva de:
Seguimiento de datos de investigación de mercado a lo largo de varios años, que incluyen:
Actualizaciones periódicas que permiten realizar el seguimiento de:
Seguimiento de datos de investigación de mercado a lo largo de varios años, que incluyen:
Actualizaciones periódicas que permiten realizar el seguimiento de:
Seguimiento diario de eventos de la industria detallando:
Cobertura de múltiples sectores:
Entrevistas periódicas realizadas por el equipo de Crop Science con líderes de los distintos sectores para profundizar en las estrategias empresariales.
Rastreadores que abarcan:
Nuestros expertos sectoriales ofrecen una visión diferenciada del mercado, respaldada por datos propios, análisis en profundidad y capacidades de previsión precisas, apoyadas en el conocimiento de los últimos desarrollos del sector y las tendencias emergentes.