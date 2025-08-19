El sector de la protección de cultivos desempeña un papel vital al suministrar insumos agrícolas esenciales que permiten a los productores cultivar cultivos destinados a la alimentación humana, la alimentación animal y usos no alimentarios. Dado que se prevé que la población mundial alcance los 9.800 millones de personas para 2050 y con una superficie limitada disponible para el cultivo, la demanda de soluciones eficaces de protección de cultivos —como herbicidas, insecticidas, fungicidas, tratamientos de semillas y nematicidas— nunca ha sido tan apremiante. Esta urgencia se ve intensificada por los desafíos que plantea el aumento de la resistencia a los productos convencionales de protección de cultivos, lo que hace que las estrategias agrícolas innovadoras y sostenibles sean fundamentales para el futuro de la producción alimentaria.

Sin embargo, el sector se enfrenta a desafíos significativos para satisfacer estas necesidades. Las normativas son cada vez más estrictas, lo que se traduce en una menor disponibilidad de productos para los agricultores, mientras que los costos de innovación continúan aumentando para las empresas con foco en I+D. Estos factores están creando oportunidades para la industria en los sectores de biológicos, agricultura de precisión, gestión del ciclo de vida de los productos y la búsqueda de nuevas clases químicas.