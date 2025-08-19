S&P Global Offerings
El sector de la protección de cultivos desempeña un papel vital al suministrar insumos agrícolas esenciales que permiten a los productores cultivar cultivos destinados a la alimentación humana, la alimentación animal y usos no alimentarios. Dado que se prevé que la población mundial alcance los 9.800 millones de personas para 2050 y con una superficie limitada disponible para el cultivo, la demanda de soluciones eficaces de protección de cultivos —como herbicidas, insecticidas, fungicidas, tratamientos de semillas y nematicidas— nunca ha sido tan apremiante. Esta urgencia se ve intensificada por los desafíos que plantea el aumento de la resistencia a los productos convencionales de protección de cultivos, lo que hace que las estrategias agrícolas innovadoras y sostenibles sean fundamentales para el futuro de la producción alimentaria.
Sin embargo, el sector se enfrenta a desafíos significativos para satisfacer estas necesidades. Las normativas son cada vez más estrictas, lo que se traduce en una menor disponibilidad de productos para los agricultores, mientras que los costos de innovación continúan aumentando para las empresas con foco en I+D. Estos factores están creando oportunidades para la industria en los sectores de biológicos, agricultura de precisión, gestión del ciclo de vida de los productos y la búsqueda de nuevas clases químicas.
Nuestros servicios de Crop Science ofrecen una cobertura extensa de la industria global de protección de cultivos, incluyendo información sobre más de 2.500 ingredientes activos en insecticidas, herbicidas, fungicidas, agentes de control biológico, así como bioestimulantes, biofertilizantes y otros. Esto permite a los usuarios mantenerse al día sobre las últimas tendencias, dinámicas del mercado y desarrollos regulatorios.
Nuestro equipo de analistas expertos realiza análisis de mercado en profundidad, proporcionando información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo y las oportunidades emergentes. Esto ayuda a los usuarios a identificar riesgos y oportunidades clave en la industria de protección de cultivos.
Mantenemos a los usuarios informados sobre los últimos desarrollos regulatorios y cambios en los marcos normativos de protección de cultivos a nivel global. Esto facilita el cumplimiento regulatorio y ayuda a los usuarios a navegar un entorno regulatorio complejo.
Nuestros servicios de Crop Science proporcionan análisis estratégicos para ayudar a los usuarios a optimizar sus estrategias de negocio, mejorar la competitividad y maximizar la rentabilidad. Al aprovechar los servicios de S&P Global Energy, los usuarios pueden adelantarse a la competencia y tomar decisiones bien informadas en la industria de protección de cultivos.
Seguimiento diario integral de los desarrollos de la industria que detalla movimientos comerciales, el entorno regulatorio y legal, tendencias del mercado, sostenibilidad e informes financieros de empresas en múltiples sectores.
Boletines temáticos que mantienen a los usuarios al día sobre eventos clave que influyen en la industria.
M&A, AI Approvals and Bans, R&D Pipeline Tracker.
Biologicals Market Analysis, nuestro servicio líder en el mercado, proporciona análisis y pronósticos anuales del mercado de biológicos desde la perspectiva de cultivos, empresas, mercados por país, productos e investigación y desarrollo.
Agrochemical Market Data proporciona resultados de encuestas de investigación de mercado, destacando los principales productos (tanto marcas formuladas como ingredientes activos) utilizados en mercados clave por país y cultivo. El dimensionamiento se ofrece sobre la base de valor (millones de USD), volumen (000 toneladas) y área (mil hectáreas). El servicio cuenta con el respaldo de más de 10 años de datos propietarios sobre protección de cultivos e información del equipo experto en agronegocios de S&P Global.
Biologicals Market Data proporciona acceso a datos objetivos y actualizados sobre productos, marcas y empresas en BCA (Biological Control Agents), bioestimulantes y biofertilizantes. El conjunto de datos incluye empresas fabricantes, cultivos y plagas aplicables, tipo de formulación, valor de ventas y estado regulatorio.
Agrochemical Market Analysis, nuestro servicio líder, ofrece una cobertura detallada de la evolución del mercado de protección de cultivos, incluyendo análisis y previsiones anuales desde la perspectiva de cultivos clave, empresas, mercados por país y productos, así como una visión general de los pipelines de investigación y desarrollo. También incluye un directorio de productos con función de búsqueda de los principales pesticidas agroquímicos y biológicos, incluidos aquellos en fase de investigación.
Agrochemical Market Data proporciona resultados de encuestas de investigación de mercado, destacando los principales productos (tanto marcas formuladas como ingredientes activos) utilizados en mercados clave por país y cultivo. El dimensionamiento se ofrece sobre la base de valor (millones de USD), volumen (000 toneladas) y área (mil hectáreas). El servicio cuenta con el respaldo de más de 10 años de datos propietarios sobre protección de cultivos e información del equipo experto en agronegocios de S&P Global.
