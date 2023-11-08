S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Producto
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
En el cambiante panorama agrícola actual, la industria de la ciencia de cultivos enfrenta un momento crucial. La creciente demanda de los consumidores por prácticas ambientalmente responsables, el aumento del escrutinio regulatorio y el persistente desafío de la resistencia a las plagas se han unido para crear una necesidad urgente de soluciones más sostenibles.
A medida que el mundo reconoce la importancia estratégica de la agricultura sostenible, un número creciente de empresas replantea sus estrategias para alinearse con objetivos de sostenibilidad a largo plazo. La adopción de biológicos impulsa este cambio transformador.
El servicio S&P Global Energy Biologicals Market Analysis ofrece una evaluación integral de la estructura y el tamaño de la industria de biológicos, abarcando grupos de productos, cultivos, áreas geográficas y el desempeño de las empresas. Incluye valiosos datos de productos y previsiones del tamaño del mercado.
Realizar un análisis integral de la competencia y la transición a estrategias de protección de cultivos más sostenibles que incorporen el control biológico de plagas.
Comprender el marco normativo para los biológicos y su impacto en sus operaciones y estrategia comercial.
Utilice las previsiones para orientar la estrategia de I+D y marketing, respaldando sus decisiones de inversión.
Información detallada sobre los mercados de países y cultivos, respaldada por los conjuntos de datos patentados de S&P Global.
Una visión general de las empresas líderes activas en el sector de biológicos con estimaciones propias sobre el rendimiento de ventas, información sobre carteras de productos, así como cualquier inversión, incluidos proyectos de investigación y desarrollo.
Visión general integral de las últimas políticas regulatorias en geografías clave para intermediarios de biocontrol y bioestimulantes.
Acceso a cinco años de datos históricos y pronósticos hasta 2030 para los principales segmentos del mercado. El servicio se proporciona en informes PDF, con archivos Excel adjuntos para el análisis offline de los usuarios. Incluye análisis de las categorías de productos líderes del mercado y de ingredientes activos, incluidos aquellos en fase de I+D.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.