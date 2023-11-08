En el cambiante panorama agrícola actual, la industria de la ciencia de cultivos enfrenta un momento crucial. La creciente demanda de los consumidores por prácticas ambientalmente responsables, el aumento del escrutinio regulatorio y el persistente desafío de la resistencia a las plagas se han unido para crear una necesidad urgente de soluciones más sostenibles.

A medida que el mundo reconoce la importancia estratégica de la agricultura sostenible, un número creciente de empresas replantea sus estrategias para alinearse con objetivos de sostenibilidad a largo plazo. La adopción de biológicos impulsa este cambio transformador.

El servicio S&P Global Energy Biologicals Market Analysis ofrece una evaluación integral de la estructura y el tamaño de la industria de biológicos, abarcando grupos de productos, cultivos, áreas geográficas y el desempeño de las empresas. Incluye valiosos datos de productos y previsiones del tamaño del mercado.