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El informe Perspectivas globales de las poliolefinas de Platts proporcionan un análisis trimestral a 10 años vista para el polietileno y el polipropileno, así como una perspectiva a corto plazo para el etileno y sus derivados, y el propileno y sus derivados, lo que le proporciona información detallada, datos integrados y contacto directo con nuestros analistas.