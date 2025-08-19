El informe Perspectivas globales de las poliolefinas de Platts proporcionan un análisis trimestral a 10 años vista para el polietileno y el polipropileno, así como una perspectiva a corto plazo para el etileno y sus derivados, y el propileno y sus derivados, lo que le proporciona información detallada, datos integrados y contacto directo con nuestros analistas.