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The term 'Platts FOB Singapore Gasoil' refers to the physical price of gasoil loading on FOB Straits 15-30 days forward from the date of publication. Gasoil grades assessed by S&P Global include 2500 ppm, 500 ppm, 50 ppm and 10 ppm sulfur gasoil.
The Gasoil benchmark price is the primary physical market pricing reference for gasoil loading or delivered to traders, refiners and end users in Asia. The current benchmark reflects 500 ppm sulfur gasoil, which has been assessed since July 17, 2000.
Underpinned by firm economic growth in Asia, demand for the multi-use fuel has grown and now Asia is a leading producer of gasoil as well as a key consumer, thus making the FOB Singapore Gasoil assessment a key pricing benchmark for the whole world.
Annual gasoil exports from the main regional refinery centers South Korea and India have risen to more than 20 million mt each, while large demand centers in Asia Pacific, such as Australia, see imports of similar volumes, data from the Joint Oil Data Initiative shows.
Las evaluaciones del mercado físico de gasóleo de S&P Global Energy Singapore reflejan cargamentos de un volumen mínimo de 150.000 barriles y de un volumen máximo de 250.000 barriles, con fecha de embarque de 15 a 30 días después de la fecha de publicación. Los participantes del mercado deben especificar la fecha de embarque en un intervalo de cinco días al momento de presentar una oferta de compra o de venta para su publicación en el proceso de evaluación.
Todos los precios del gasóleo de Platts se calculan conforme al proceso de evaluación Market on Close.
S&P Global Energy comenzó a publicar la referencia del grado 5.000 ppm FOB Singapur a principios de los años ochenta. A medida que crecía la demanda regional y disminuían los requisitos de azufre en el gasóleo, S&P Global Energy comenzó a publicar otras evaluaciones de grados distintos. La referencia actual (grado 500 ppm) se publicó por primera vez el 17 de julio del año 2000.
Otras referencias incluyen el grado 2.500 ppm, que comenzó a publicarse un año antes, en 1999, y el grado 10 ppm, cuya fecha de inicio fue el 3 de noviembre de 2008. Platts lanzó la última evaluación en 2008 en respuesta a importadores clave en la región, como Australia, cuya preferencia es el grado 10 ppm, de menor contenido de azufre.
El 6 de septiembre de 2016, Platts abrió una consulta formal sobre la reducción de la especificación de azufre en las evaluaciones del gasóleo de referencia.
Tras analizar la totalidad de los datos y las opiniones de los participantes del mercado, S&P Global Energy anunció el 5 de diciembre que desde el 2 de enero de 2018 la especificación de azufre de las principales evaluaciones de referencia (FOB Singapur y FOB golfo Pérsico) pasaría a ser el grado 10 ppm.
A partir del 2 de enero de 2018, las evaluaciones Platts FOB Singapur, FOB golfo Pérsico, FOB Golfo Árabe LR2 y FOB Corea Gasoil comenzarán a reflejar un contenido máximo de azufre de 10 ppm. Las siguientes evaluaciones y códigos se verán afectados:
Nombre y código de la cotización
Platts también evaluará los diferenciales y strips del mercado del gasóleo con un contenido de azufre de 10 ppm.
Tenga en cuenta que la evaluación de Platts C+F Japan Gasoil ya refleja un contenido máximo de azufre de 10 ppm.