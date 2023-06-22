S&P Global Energy comenzó a publicar la referencia del grado 5.000 ppm FOB Singapur a principios de los años ochenta. A medida que crecía la demanda regional y disminuían los requisitos de azufre en el gasóleo, S&P Global Energy comenzó a publicar otras evaluaciones de grados distintos. La referencia actual (grado 500 ppm) se publicó por primera vez el 17 de julio del año 2000.



Otras referencias incluyen el grado 2.500 ppm, que comenzó a publicarse un año antes, en 1999, y el grado 10 ppm, cuya fecha de inicio fue el 3 de noviembre de 2008. Platts lanzó la última evaluación en 2008 en respuesta a importadores clave en la región, como Australia, cuya preferencia es el grado 10 ppm, de menor contenido de azufre.



El 6 de septiembre de 2016, Platts abrió una consulta formal sobre la reducción de la especificación de azufre en las evaluaciones del gasóleo de referencia.



Tras analizar la totalidad de los datos y las opiniones de los participantes del mercado, S&P Global Energy anunció el 5 de diciembre que desde el 2 de enero de 2018 la especificación de azufre de las principales evaluaciones de referencia (FOB Singapur y FOB golfo Pérsico) pasaría a ser el grado 10 ppm.



A partir del 2 de enero de 2018, las evaluaciones Platts FOB Singapur, FOB golfo Pérsico, FOB Golfo Árabe LR2 y FOB Corea Gasoil comenzarán a reflejar un contenido máximo de azufre de 10 ppm. Las siguientes evaluaciones y códigos se verán afectados:



Nombre y código de la cotización

FOB Singapore Gasoil POABC00

FOB Arab Gulf Gasoil POAAT00

FOB Arab Gulf LR2 Gasoil AAKBT00

FOB Korea Gasoil POAIE00



Platts también evaluará los diferenciales y strips del mercado del gasóleo con un contenido de azufre de 10 ppm.



Tenga en cuenta que la evaluación de Platts C+F Japan Gasoil ya refleja un contenido máximo de azufre de 10 ppm.