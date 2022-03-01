Los paquetes de gas que se venden, incluidos los que se venden en el Henry Hub, son para gas seco de calidad gasoducto. Los precios se publican en dólares estadounidenses por millón de Btu (MMBtu), y los volúmenes se indican en MMBtu/día.



La media diaria, o media Gas Daily, es la media ponderada por volumen de todas las transacciones de las que Platts recibe información que se utilizan para calcular el índice para el Henry Hub. Todas las transacciones se cierran para las 11:30 de la mañana CT, un plazo que fija la Junta Norteamericana de Estándares Energéticos, para empezar a fluir el siguiente día laboral.



El índice mensual de la semana de puja de Platts es un precio de referencia único diseñado para representar un valor central o medio para cerrar acuerdos durante el periodo de la semana de pujas. Para derivar el índice, los editores de Platts utilizan las medias ponderadas por volumen como base. En los puntos de precios en los que se realizan muchas ventas y la curva de distribución por lo general es normal, el índice es la media simple ponderada por volumen. Esta metodología se utiliza en la gran mayoría de los índices de semana de pujas.



Las informaciones sobre el sondeo mensual de precios deben enviarse para las 18:00 EPT de cada uno de los primeros cuatro días de la semana de pujas y para las 14:00 EPT del día final de la semana de pujas.