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El Henry Hub quizá sea el más conocido de todos los puntos de comercio de gas natural de Norteamérica. Ubicado en Erath (Luisiana), el punto de intercambio de gasoductos transporta gas de la costa del golfo de los Estados Unidos a través de un sistema de cabezales que opera Sabine Pipe Line, una filial de Chevron Corporation.
Entre los gasoductos interestatales e intraestatales que confluyen en ese punto se cuentan: Gulf South Pipeline, Southern Natural Gas, Natural Gas Pipeline Co. of America, Texas Gas Transmission, Sabine Pipe Line, Columbia Gulf Transmission, Transcontinental Gas Pipe Line, Trunkline Gas, Jefferson Island Pipeline y Acadian Gas. Con la flexibilidad operativa asociada a dos estaciones de compresión, Sabine cuenta actualmente con capacidad para transportar 1.800 millones de metros cúbicos a través del centro de distribución.
Además de ser un punto de comercio spot con mucha liquidez, Henry Hub también es un punto estándar de entrega para el contrato de futuros de gas natural de la NYMEX en Estados Unidos. Las operaciones de compraventa en el contrato comenzaron en abril de 1990 y se vende con 18 meses de adelanto. Se utiliza como una de las principales herramientas de cobertura financiera en el mercado.
Los paquetes de gas que se venden, incluidos los que se venden en el Henry Hub, son para gas seco de calidad gasoducto. Los precios se publican en dólares estadounidenses por millón de Btu (MMBtu), y los volúmenes se indican en MMBtu/día.
La media diaria, o media Gas Daily, es la media ponderada por volumen de todas las transacciones de las que Platts recibe información que se utilizan para calcular el índice para el Henry Hub. Todas las transacciones se cierran para las 11:30 de la mañana CT, un plazo que fija la Junta Norteamericana de Estándares Energéticos, para empezar a fluir el siguiente día laboral.
El índice mensual de la semana de puja de Platts es un precio de referencia único diseñado para representar un valor central o medio para cerrar acuerdos durante el periodo de la semana de pujas. Para derivar el índice, los editores de Platts utilizan las medias ponderadas por volumen como base. En los puntos de precios en los que se realizan muchas ventas y la curva de distribución por lo general es normal, el índice es la media simple ponderada por volumen. Esta metodología se utiliza en la gran mayoría de los índices de semana de pujas.
Las informaciones sobre el sondeo mensual de precios deben enviarse para las 18:00 EPT de cada uno de los primeros cuatro días de la semana de pujas y para las 14:00 EPT del día final de la semana de pujas.
El Henry Hub quizá sea el más conocido de todos los puntos de comercio de gas natural de Norteamérica. Ubicado en Erath (Luisiana), el punto de intercambio de gasoductos transporta gas de la costa del golfo de los Estados Unidos a través de un sistema de cabezales que opera Sabine Pipe Line, una filial de Chevron Corporation.
Entre los gasoductos interestatales e intraestatales que confluyen en ese punto se cuentan: Gulf South Pipeline, Southern Natural Gas, Natural Gas Pipeline Co. of America, Texas Gas Transmission, Sabine Pipe Line, Columbia Gulf Transmission, Transcontinental Gas Pipe Line, Trunkline Gas, Jefferson Island Pipeline y Acadian Gas. Con la flexibilidad operativa asociada a dos estaciones de compresión, Sabine cuenta actualmente con capacidad para transportar 1.800 millones de metros cúbicos a través del centro de distribución.
Además de ser un punto de comercio spot con mucha liquidez, Henry Hub también es un punto estándar de entrega para el contrato de futuros de gas natural de la NYMEX en Estados Unidos. Las operaciones de compraventa en el contrato comenzaron en abril de 1990 y se vende con 18 meses de adelanto. Se utiliza como una de las principales herramientas de cobertura financiera en el mercado.
Los paquetes de gas que se venden, incluidos los que se venden en el Henry Hub, son para gas seco de calidad gasoducto. Los precios se publican en dólares estadounidenses por millón de Btu (MMBtu), y los volúmenes se indican en MMBtu/día.
La media diaria, o media Gas Daily, es la media ponderada por volumen de todas las transacciones de las que Platts recibe información que se utilizan para calcular el índice para el Henry Hub. Todas las transacciones se cierran para las 11:30 de la mañana CT, un plazo que fija la Junta Norteamericana de Estándares Energéticos, para empezar a fluir el siguiente día laboral.
El índice mensual de la semana de puja de Platts es un precio de referencia único diseñado p