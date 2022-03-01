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El índice Platts de la varilla Mexicana es un punto de referencia que mide los cambios porcentuales relacionales con el nivel de precio de la varilla corrugada producida y comercializada a nivel nacional. El índice Platts surge del promedio mensual de la evaluación de precios negociados al contado de transacciones confirmadas, ofertas de compra y ofertas de venta en una semana particular por el equipo Platts.
El índice Platts y la evaluación semanal de varilla son utilizados por productores de acero, distribuidores y consumidores de todo el mercado mexicano como referencia base tanto para contratos de largo plazo como negociaciones al contado.
El índice Platts de la varilla Mexicana se calcula con el promedio mensual de la evaluación semanal de Platts (SB01603), que considera la varilla de calidad 42, norma NMX-C-407, de producción nacional, 500-1,000 t, entregado en Noreste. Otras ubicaciones, calidades, volúmenes y productos equivalentes son normalizados de acuerdo a las especificaciones base de la evaluación. Para la evaluación semanal, se hace contacto diario con una amplia gama de participantes (vendedores y compradores) del mercado. Platts toma en cuenta transacciones confirmadas, ofertas de compra y ofertas de venta reportadas durante la semana.
Las transacciones confirmadas sirven como base en nuestras evaluaciones de precios negociados al contado, sin embargo, las evaluaciones pueden cambiar incluso en la ausencia de transacciones, porque los mercados son dinámicos, con precios determinados por la interacción de una amplia gama de factores.
El índice Platts de la varilla Mexicana es un punto de referencia que mide los cambios porcentuales relacionales con el nivel de precio de la varilla corrugada producida y comercializada a nivel nacional. El índice Platts surge del promedio mensual de la evaluación de precios negociados al contado de transacciones confirmadas, ofertas de compra y ofertas de venta en una semana particular por el equipo Platts.
El índice Platts y la evaluación semanal de varilla son utilizados por productores de acero, distribuidores y consumidores de todo el mercado mexicano como referencia base tanto para contratos de largo plazo como negociaciones al contado.
El índice Platts de la varilla Mexicana se calcula con el promedio mensual de la evaluación semanal de Platts (SB01603), que considera la varilla de calidad 42, norma NMX-C-407, de producción nacional, 500-1,000 t, entregado en Noreste. Otras ubicaciones, calidades, volúmenes y productos equivalentes son normalizados de acuerdo a las especificaciones base de la evaluación. Para la evaluación semanal, se hace contacto diario con una amplia gama de participantes (vendedores y compradores) del mercado. Platts toma en cuenta transacciones confirmadas, ofertas de compra y ofertas de venta reportadas durante la semana.
Las transacciones confirmadas sirven como base en nuestras evaluaciones de precios negociados al contado, sin embargo, las evaluaciones pueden cambiar incluso en la ausencia de transacciones, porque los mercados son dinámicos, con precios determinados por la interacción de una amplia gama de factores.