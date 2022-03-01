El índice Platts de la varilla Mexicana se calcula con el promedio mensual de la evaluación semanal de Platts (SB01603), que considera la varilla de calidad 42, norma NMX-C-407, de producción nacional, 500-1,000 t, entregado en Noreste. Otras ubicaciones, calidades, volúmenes y productos equivalentes son normalizados de acuerdo a las especificaciones base de la evaluación. Para la evaluación semanal, se hace contacto diario con una amplia gama de participantes (vendedores y compradores) del mercado. Platts toma en cuenta transacciones confirmadas, ofertas de compra y ofertas de venta reportadas durante la semana.



Las transacciones confirmadas sirven como base en nuestras evaluaciones de precios negociados al contado, sin embargo, las evaluaciones pueden cambiar incluso en la ausencia de transacciones, porque los mercados son dinámicos, con precios determinados por la interacción de una amplia gama de factores.