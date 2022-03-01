El índice de mineral de hierro de Platts, o IODEX (IODBZ00), es una evaluación de referencia del precio spot del mineral de hierro en el mercado físico. La evaluación se basa en una especificación estándar de finos de mineral de hierro con un 62% de hierro, un 2,25% de alúmina, un 4% de sílice y un 0,09% de fósforo, entre otros elementos de la ganga.



Desde que se interrumpiera la negociación anual de los precios en 2010, IODEX ha sido la principal referencia física de precios de mercado para los envíos de finos de mineral de hierro por vía marítima a China, el mayor importador de este ingrediente para la fabricación de acero.



El uso del IODEX también se ha extendido al precio del mineral de hierro en terrones, pélets y concentrado, a través de la aplicación de primas y descuentos para justificar las diferencias de calidad con respecto a las especificaciones básicas.



La evaluación se publica en términos CFR Qingdao, pero la utilizan fabricantes de acero, comerciantes y compañías mineras de todo el mundo para establecer precios a largo plazo y contratos spot.



El mineral entregado cuyas especificaciones de calidad, ubicación o plazo difieren de las que que determinan el IODEX se normaliza aplicando un diferencial de penalización o prima por impureza, que se actualiza para reflejar los valores de mercado prevalecientes para diferentes niveles de pureza.



El índice IODEX y las evaluaciones de precios de mineral de hierro que lo acompañan han aportado un mayor grado de transparencia a una industria en constante evolución en lo que respecta a métodos de fijación de precios, lo cual se ha visto reflejado en el uso de precios variables para cargamentos físicos, con cobertura por la adquisición posiciones en el mercado de derivados financieros.



Puede acceder a las evaluaciones de precios de Platts del mineral de hierro (IODEX) en estos servicios.







Desde hace más de 10 años, S&P Global Platts ha proporcionado evaluaciones de precios fiables e independientes del mineral de hierro. Este vídeo define los procesos claves que nuestro equipo editorial lleva a cabo a la hora de evaluar el mercado del mineral de hierro, incluido el importante papel que desempeña el proceso Platts Market On Close (MOC). Para obtener más información, envíe un e-mail a: IODEX@spglobal.com.