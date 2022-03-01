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El índice de mineral de hierro de Platts, o IODEX (IODBZ00), es una evaluación de referencia del precio spot del mineral de hierro en el mercado físico. La evaluación se basa en una especificación estándar de finos de mineral de hierro con un 62% de hierro, un 2,25% de alúmina, un 4% de sílice y un 0,09% de fósforo, entre otros elementos de la ganga.
Desde que se interrumpiera la negociación anual de los precios en 2010, IODEX ha sido la principal referencia física de precios de mercado para los envíos de finos de mineral de hierro por vía marítima a China, el mayor importador de este ingrediente para la fabricación de acero.
El uso del IODEX también se ha extendido al precio del mineral de hierro en terrones, pélets y concentrado, a través de la aplicación de primas y descuentos para justificar las diferencias de calidad con respecto a las especificaciones básicas.
La evaluación se publica en términos CFR Qingdao, pero la utilizan fabricantes de acero, comerciantes y compañías mineras de todo el mundo para establecer precios a largo plazo y contratos spot.
El mineral entregado cuyas especificaciones de calidad, ubicación o plazo difieren de las que que determinan el IODEX se normaliza aplicando un diferencial de penalización o prima por impureza, que se actualiza para reflejar los valores de mercado prevalecientes para diferentes niveles de pureza.
El índice IODEX y las evaluaciones de precios de mineral de hierro que lo acompañan han aportado un mayor grado de transparencia a una industria en constante evolución en lo que respecta a métodos de fijación de precios, lo cual se ha visto reflejado en el uso de precios variables para cargamentos físicos, con cobertura por la adquisición posiciones en el mercado de derivados financieros.
Puede acceder a las evaluaciones de precios de Platts del mineral de hierro (IODEX) en estos servicios.
Desde hace más de 10 años, S&P Global Platts ha proporcionado evaluaciones de precios fiables e independientes del mineral de hierro. Este vídeo define los procesos claves que nuestro equipo editorial lleva a cabo a la hora de evaluar el mercado del mineral de hierro, incluido el importante papel que desempeña el proceso Platts Market On Close (MOC). Para obtener más información, envíe un e-mail a: IODEX@spglobal.com.
Las evaluaciones del índice del mineral de hierro de Platts reflejan el precio viable del mineral de hierro a las 17:30h de Singapur/Pekín (9:30h GMT).
La evaluación IODEX no se limita a una procedencia concreta e incluye minerales con contenido de hierro de entre el 60-63,5%. Antes de 2012, el material indio era el más comercializado en el mercado spot; esto cambió cuando Australia pasó a ser la principal fuente de finos de grado medio en el mercado spot.
Para su evaluación del valor de mercado spot de finos de grado medio entregados en China, Platts tiene en cuenta varias marcas líquidas y ampliamente comercializadas.
El mineral de hierro es un producto con especificaciones de calidad muy diversas. Los datos obtenidos por Platts sobre transacciones y las ofertas de compraventa se normalizan según la calidad (química y metalúrgica), el tiempo de entrega, la ubicación y otros términos comerciales según las especificaciones que determinan el IODEX y otros índices asociados.
Platts publica ofertas de compra y de venta, expresiones de interés y operaciones confirmadas durante nuestro proceso de evaluación Market on Close todos los días. Esta información se resume en nuestros boletines diarios y se publica en su totalidad en nuestro servicio de información en tiempo real, Platts Metals Alert.
Platts comenzó a evaluar el precio spot del mineral de hierro transportado por mar el 2 de junio de 2008, creando así la primera evaluación diaria.
Primero fue el IODEX del mineral con un 62% Fe, y más tarde se lanzaron evaluaciones asociadas para reflejar los minerales en diferentes concentraciones y calidades, incluidos los terrones.
El índice IODEX se consolidó como el índice de precios spot más utilizado en 2010, cuando se interrumpió el mecanismo de negociación de precios anuales entre las principales empresas mineras y fabricantes de acero.
Al principio se utilizó como base para la fijación de precios contractuales a largo plazo, y hoy día sirve también de base para las transacciones spot de precios variables y de derivados financieros como los swaps.
El 2 de enero de 2018, Platts fusionó el IODEX con el índice The Steel Index Iron Ore Fines 62% Fe CFR China (TS01021). La fusión de estas dos series de precios dio como resultado la publicación diaria un valor único, siguiendo la misma metodología y formando una curva forward conjunta para los contratos de papel.
La fusión de estas dos series de precios ha permitido a Platts convertir los datos de transacciones y ofertas de compraventa de precios variables en precios fijos con mayor exactitud.
El liderazgo de Platts ha aportado al mercado del mineral de hierro una transparencia sin precedentes, lograda gracias a que somete a prueba activamente todos los datos obtenidos y publica a diario comentarios del mercado spot que cuentan con un gran número de lectores.