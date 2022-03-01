Los precios FOB China de la bobina laminada en caliente son evaluaciones del precio spot de la bobina de acero laminada en caliente en el mercado físico. Las evaluaciones reflejan los precios de la bobina comercial y para relaminación que se exportan desde China.



Platts empezó a evaluar los precios de la BLC el 1 de enero de 2006. En un primer momento, la evaluación se publicaba cada mes, y más adelante comenzó a publicarse semanalmente. Desde el 1 de junio de 2015 evaluamos a diario los precios de exportación de la BLC, ilustrando así el aumento en el volumen de las exportaciones chinas y su creciente influencia en los precios regionales y globales de BLC.