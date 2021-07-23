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La evaluación diaria CIF ARA 6.000 NAR refleja los precios a un plazo de 15-60 días para el carbón térmico enviado desde Colombia, Rusia, Sudáfrica, Polonia, Australia o Estados Unidos al punto de intercambio comercial del noroeste de Europa de Ámsterdam, Róterdam y Amberes. El término "6.000 NAR" hace referencia al poder calorífico neto (valor calorífico) del carbón en kilocalorías por kilogramo.
La estructura de entrega de la evaluación se cambió el 1 de marzo de 2013 para incluir un intervalo de 15 a 60 días desde la fecha de publicación. El intervalo anterior solía ser de 90 días.
El cambio se debe a que Platts considera que un intervalo de entrega más corto refleja cambios estructurales en el mercado físico del carbón de térmico. La prosperidad que ha emergido en el mercado de importación del Pacífico ha reducido drásticamente la necesidad de que la cuenca del Atlántico importe carbón desde destinos lejanos con tiempos de entrega por mar más largos.
La referencia CIF ARA 6.000 NAR es una evaluación muy importante del precio del carbón, que refleja el precio spot de entrega del carbón de calidad estándar con un poder calorífico de 6.000 kcal/kg (en términos NAR) comprado principalmente por empresas europeas de servicios públicos. Cuando la mercancía llega a los puertos de la región ARA (Ámsterdam-Róterdam-Amberes), se envía a través de una red de ríos y canales a una central energética en el interior, en Bélgica, Holanda, Alemania o Francia.
Puede acceder a la evaluación de precios CIF ARA 6.000 NAR en estos servicios.
Nuestro equipo de expertos del mercado del carbón están en contacto a diario con un amplio abanico de participantes activos en el mercado, que incluye, entre otros, productores, consumidores, comerciantes y brókeres. Platts otorga un gran valor a su capacidad para averiguar a qué precios han concluido los acuerdos celebrados en el mercado físico, puesto que estos constituyen la mejor indicación del auténtico valor de mercado del carbón que se trate.
A falta de transacciones confirmadas, las evaluaciones toman en cuenta las ofertas definitivas de compra y de venta que cumplen con las pautas de la metodología de Platts. Las ofertas de compraventa deben aumentar o disminuir de forma realista para que se puedan incluir en la evaluación.
Nuestra evaluación diaria CIF ARA 6.000 NAR refleja el valor negociable y repetible de este grado de carbón en el mercado spot, exactamente a las 17:00h de Londres.
Publicamos ofertas de compra y de venta, expresiones de interés y operaciones confirmadas durante nuestro proceso de evaluación Market on Close todos los días. La información aparece recopilada en los comentarios diarios del mercado de nuestro boletín Coal Trader International.
Platts comenzó a evaluar semanalmente el mercado de carbón térmico CIF ARA 6.000 NAR en la década de 1990, antes de empezar a publicar evaluaciones diarias en 2007.
Europa es el principal centro de demanda de la cuenca del Atlántico; Alemania, Reino Unido, Italia y España importan la mayor parte del carbón térmico.
Pese a los altibajos ocurridos desde la crisis financiera de 2008, la demanda física de carbón térmico en Europa se ha mantenido relativamente elevada en los últimos años, aunque los volúmenes han caído frente a los niveles previos a la crisis crediticia. En 2012 se enviaron a Europa en torno a 150 millones de toneladas.
Como resultado de la Directiva sobre grandes instalaciones de combustión, que exigía que las centrales eléctricas ineficientes cumplieran con los nuevos estándares de emisiones, bien mediante la modernización o el cierre, se cerraron varias plantas de carbón antiguas en Reino Unido y Francia en 2013.
Sin embargo, el reciente bajo precio del carbón térmico importado, así como los mayores márgenes de beneficio de la generación eléctrica a base de carbón después de descontar los costes de emisiones (los márgenes "clean dark") frente a los de la generación a base de gas, han servido para respaldar el mercado del carbón en los últimos años.
Aún se desconoce si la nueva capacidad de generación de carbón planificada será una realidad, dadas la oposición ambiental y las restricciones de los precios más bajos de la electricidad, que reducen los márgenes de beneficio.
No obstante, a partir de hoy el mercado del noroeste de Europa sigue siendo un punto focal crucial para el comercio de carbón térmico y cuenta con el mercado de derivados de carbón térmico más activo y líquido, con volúmenes comercializados de 1.630 millones de toneladas en 2012.