Platts comenzó a evaluar semanalmente el mercado de carbón térmico CIF ARA 6.000 NAR en la década de 1990, antes de empezar a publicar evaluaciones diarias en 2007.

Europa es el principal centro de demanda de la cuenca del Atlántico; Alemania, Reino Unido, Italia y España importan la mayor parte del carbón térmico.

Pese a los altibajos ocurridos desde la crisis financiera de 2008, la demanda física de carbón térmico en Europa se ha mantenido relativamente elevada en los últimos años, aunque los volúmenes han caído frente a los niveles previos a la crisis crediticia. En 2012 se enviaron a Europa en torno a 150 millones de toneladas.

Como resultado de la Directiva sobre grandes instalaciones de combustión, que exigía que las centrales eléctricas ineficientes cumplieran con los nuevos estándares de emisiones, bien mediante la modernización o el cierre, se cerraron varias plantas de carbón antiguas en Reino Unido y Francia en 2013.

Sin embargo, el reciente bajo precio del carbón térmico importado, así como los mayores márgenes de beneficio de la generación eléctrica a base de carbón después de descontar los costes de emisiones (los márgenes "clean dark") frente a los de la generación a base de gas, han servido para respaldar el mercado del carbón en los últimos años.

Aún se desconoce si la nueva capacidad de generación de carbón planificada será una realidad, dadas la oposición ambiental y las restricciones de los precios más bajos de la electricidad, que reducen los márgenes de beneficio.

No obstante, a partir de hoy el mercado del noroeste de Europa sigue siendo un punto focal crucial para el comercio de carbón térmico y cuenta con el mercado de derivados de carbón térmico más activo y líquido, con volúmenes comercializados de 1.630 millones de toneladas en 2012.