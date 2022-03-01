El azúcar brasileño de muy alta polarización (VHP) es una de las exportaciones de azúcar en bruto más solicitadas del mundo. Se utilizan las siglas VHP, que en inglés significan "very high polarization", ya que sus especificaciones cuentan con una polarización de entre 99° y 99,49°. Se produce en molinos de caña de azúcar cultivada en las tierras azucareras de Brasil, en las regiones centro-sur y norte-noreste.



El azúcar VHP tiene alto contenido de sacarosa y sus cristales de azúcar marrón claro son más fáciles de refinar a la hora de convertirlos en azúcar blanco en comparación con otros azúcares crudos. Los destinos del azúcar VHP brasileño, por nombrar solo unos pocos, incluyen Oriente Próximo, el norte de África, Indonesia y China.



En los últimos cinco años, Brasil ha producido un promedio de 33 millones de toneladas de azúcar al año, lo que equivale al 20% del volumen mundial total. La media de exportaciones anuales de azúcar en bruto del país alcanza casi los 22 millones de toneladas.



Platts publica dos evaluaciones de VHP que cubren las regiones centro-sur y norte-noreste. La evaluación de Platts Brazil VHP CS analiza los envíos urgentes de azúcar en términos FOB desde Santos, la capital azucarera del centro-sur de Brasil. La región produce la mayor parte del azúcar en bruto de Brasil y cuenta con un mercado spot que se mantiene activo durante todo el año. La evaluación Platts Brazil VHP NNE es la otra referencia del azúcar en bruto, calculada en términos FOB Maceió.



Platts publica una amplia gama de evaluaciones del azúcar en bruto y azúcar blanco adaptadas a mercados específicos de Brasil, Tailandia y Europa, y que la industria utiliza para gestionar el riesgo en el mercado integral de la agricultura.



