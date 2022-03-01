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El azúcar brasileño de muy alta polarización (VHP) es una de las exportaciones de azúcar en bruto más solicitadas del mundo. Se utilizan las siglas VHP, que en inglés significan "very high polarization", ya que sus especificaciones cuentan con una polarización de entre 99° y 99,49°. Se produce en molinos de caña de azúcar cultivada en las tierras azucareras de Brasil, en las regiones centro-sur y norte-noreste.
El azúcar VHP tiene alto contenido de sacarosa y sus cristales de azúcar marrón claro son más fáciles de refinar a la hora de convertirlos en azúcar blanco en comparación con otros azúcares crudos. Los destinos del azúcar VHP brasileño, por nombrar solo unos pocos, incluyen Oriente Próximo, el norte de África, Indonesia y China.
En los últimos cinco años, Brasil ha producido un promedio de 33 millones de toneladas de azúcar al año, lo que equivale al 20% del volumen mundial total. La media de exportaciones anuales de azúcar en bruto del país alcanza casi los 22 millones de toneladas.
Platts publica dos evaluaciones de VHP que cubren las regiones centro-sur y norte-noreste. La evaluación de Platts Brazil VHP CS analiza los envíos urgentes de azúcar en términos FOB desde Santos, la capital azucarera del centro-sur de Brasil. La región produce la mayor parte del azúcar en bruto de Brasil y cuenta con un mercado spot que se mantiene activo durante todo el año. La evaluación Platts Brazil VHP NNE es la otra referencia del azúcar en bruto, calculada en términos FOB Maceió.
Platts publica una amplia gama de evaluaciones del azúcar en bruto y azúcar blanco adaptadas a mercados específicos de Brasil, Tailandia y Europa, y que la industria utiliza para gestionar el riesgo en el mercado integral de la agricultura.
Las evaluaciones de Platts de los precios del azúcar de Brasil se basan en datos de mercado sólidos y transparentes que incluyen, entre otros, ofertas de compra y venta en firme, expresiones de interés comercial y operaciones confirmadas de las que se tiene noticia a lo largo de la jornada de negociación.
Las dos evaluaciones de azúcar VHP de Brasil se evalúan en centavos de dólar por libra (cent/lb) y reflejan valores del mercado spot repetibles y negociables a las 16:30h de Londres. Las evaluaciones se publican como primas sobre los futuros de azúcar núm. 11 a un mes vista en la ICE (Nueva York #11) y como precio absoluto. Estas evaluaciones no incluyen prima por polarización.
Platts recopila datos de precios de un segmento variado del mercado que incluye desde productores y comerciantes de azúcar hasta brókeres y consumidores.
Los datos recopilados por Platts se publican en su totalidad en Agriculture Alert, nuestro servicio de alerta en tiempo real, y se resumen en nuestra publicación diaria Kingsman Daily Sugar Report.
Platts publica seis evaluaciones únicas para el azúcar brasileño: dos corresponden al azúcar en bruto, el principal tipo de azúcar producido en Brasil, y cuatro al azúcar blanco, que se produce en cantidades más pequeñas y se usa principalmente a nivel local, y el excedente se exporta.
Platts adquirió a Kingsman en octubre de 2012 para ayudar a impulsar su oferta de productos sobre los mercados agrícolas, y Kingsman lleva más de 20 años publicando primas para el mercado europeo del azúcar.
Algunos de los primeros informes diarios escritos por su fundador homónimo, Jonathan Kingsman, contenían ofertas de compraventa y transacciones de las que se tenía noticia en el mercado.
Desde entonces, la cartera de evaluaciones se ha ampliado, incluidas aquellas basadas en primas y en precios directos de los contratos de futuros del azúcar blanco núm. 11 de la ICE (Nueva York #11).
Estamos en constante contacto con los principales participantes de la industria para garantizar que nuestras evaluaciones de precios evolucionan de acuerdo con los cambios en las condiciones del mercado. Platts organiza a menudo foros, seminarios web y reuniones individuales en torno a su metodología para intercambiar opiniones sobre el futuro del azúcar a nivel regional y mundial.