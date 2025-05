Yes Energy

Yes Energy ofrece datos de mercado energético completos, consistentes y de alta calidad, así como herramientas de análisis, para que las empresas logren navegar en mercados energéticos altamente complejos y dinámicos, con el fin de maximizar sus resultados económicos. Yes Energy agrega y estandariza datos de todos los Operadores de Sistemas Independientes (ISOs), no ISOs y asociaciones de terceros, lo que incluye datos históricos desde el inicio de los mercados.