Las primas de importación del aluminio japonés que publica Platts reflejan las primas que se cobran por encima del valor de los contratos en efectivo de la Bolsa de Metales de Londres para lingotes estándar importados a Japón.



Las primas trimestrales se negocian entre compradores japoneses y proveedores extranjeros antes del inicio de cada trimestre. La evaluación de Platts refleja los resultados de la negociación.



La evaluación corresponde al lingote P1020/P1020A más común, los lingotes grandes y las barras en T importadas en Japón. Su especificación química es de un mínimo de 99,7% de aluminio y un máximo de 0,2% de silicio, 0,1% de hierro, 0,03% de zinc, 0,04% de galio y 0,03% de vanadio.



La evaluación trimestral refleja las transacciones de importación trimestrales para volúmenes superiores a 500 t/mes.



Los acuerdos trimestrales aparecen en términos CIF Yokohama, Nagoya u Osaka, los principales puertos japoneses. Las ofertas en términos CIF Fushiki Toyama y otros puertos menores pueden normalizarse según el caso y en función del puerto vigente y otras condiciones de envío.

Los plazos se ajustan al año natural. El primer trimestre abarca de enero a marzo, y no de abril a junio como sucede con el año financiero japonés.



La evaluación de la prima del primer trimestre corresponde a las cargas realizadas en enero-marzo, no al momento de entrega previsto en Japón, que es entre uno y tres meses después de realizarse la carga.



Platts refleja las primas del primer trimestre acordadas 30 días antes del trimestre dado. La evaluación no tiene en cuenta las primas del primer trimestre acordadas seis meses o un año antes, por ejemplo.



Las condiciones de pago se especifican como pago en efectivo en el momento de entrega de documentos, el tipo de pago más uniforme para las importaciones japonesas de aluminio.



Las evaluaciones de la prima de importación de Japón de Platts están disponibles en estos servicios.