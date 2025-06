Houston es el centro de distribución del petróleo refinado y procesado en América del Norte, y es la ubicación a partir de la cual se elaboran las referencias de la gasolina, los destilados, el combustible para reactores, las materias primas de refinería y los líquidos de gas natural. El renacimiento de la producción nacional de crudo de los Estados Unidos en el patio trasero del centro de refinación de Houston ha provocado una acumulación masiva de infraestructura para conectar la producción de petróleo crudo con los posibles compradores a lo largo de la costa del golfo de Texas.



En el corazón de esta ola de infraestructura, desde el norte de Corpus Christi hasta Beaumont/Port Arthur, se encuentra el centro de refinación de Houston, donde el conjunto de refinerías (cuatro en Houston, una de Baytown y tres de la ciudad de Texas) suman más de 2,2 millones de barriles diarios de capacidad de refinación.



En comparación con Corpus Christi y Beaumont/Port Arthur, Houston cuenta con una mayor capacidad de refinación, almacenamiento e infraestructura portuaria, que posiciona a la ciudad como un eje de precios clave en las Américas.



La capacidad de almacenamiento y los sistemas de distribución no dejan de crecer para gestionar una capacidad que asciende ya a 1,7 millones de barriles diarios, entre proyectos completados y propuestos, en un área comprendida entre Houston y Gaveston. En total, se espera que la capacidad de almacenaje de Houston dé cabida a 31 millones de barriles de crudo a finales de 2014.



Los oleoductos de petróleo crudo de Cushing, Oklahoma, la cuenca Pérmica y el oleoducto de shale de Eagle Ford comenzaron a transportar crudo ligero a Houston este año, y continuarán abasteciendo a la región, donde sigue creciendo la capacidad y está previsto que termine la construcción de nuevas líneas a mediados de 2014.



Tras un estudio realizado sobre los diversos flujos de crudo que se dirigen a Houston, Platts ha concluido que el WTI Midland constituirá el referente de calidad de la evaluación del crudo LHS debido al aumento previsto del flujo vía ducto y la consistencia de su calidad con respecto al Domestic Light Sweet y el Eagle Ford.



El WTI que llega a la región proviene del crudo convencional y no convencional que se origina en la cuenca Pérmica. La mezcla de crudo tiene lugar en los propios campos petrolíferos. Este es el caso del WTI, que se mezcla con los barriles de crudo no convencional, ligero y de bajo contenido de azufre de la cuenca Pérmica, pero el resultado es una calidad uniforme que no incluye alto contenido de metales ni una curva de destilación de forma acampanada.