Se emplean en torno a 20.000 millones de litros de etanol, es decir, el 15-20% del consumo mundial, en aplicaciones que nada tienen que ver con la mezcla de combustible. El alcohol etílico, como se le denomina comúnmente, se puede encontrar en el proceso de fabricación de una amplia gama de productos en los sectores de los productos químicos y plásticos, productos farmacéuticos, bebidas y otros sectores industriales, incluidos el acetato de etilo y el ácido acrílico, cosméticos y artículos de higiene, detergentes y productos de limpieza, pinturas y tintas, así como bebidas alcohólicas.



Brasil es, con diferencia, el mayor exportador de este etanol "no combustible". La mayor parte de las exportaciones de etanol no combustible es de Grado B. Las exportaciones de Grado B de Brasil en los últimos años han representado una proporción de entre el 20% y casi el 40% del total de etanol exportado. Corea del Sur es el principal destino para las exportaciones de Grado B brasileño; en 2014 recibió el 30% de las exportaciones totales de etanol.



Las exportaciones a Japón representaron el 7% del etanol total que salió de Brasil el año pasado. La mayoría del Grado B se vende en términos FOB en el puerto de Santos o de Paranaguá a las principales empresas comerciales.



En Asia, el mayor destino de importación de etanol no combustible es el puerto de Ulsan, Corea del Sur, donde se almacenan o se desestiban cerca de 700.000 metros cúbicos cada año para su venta posterior a usuarios finales en Corea o Japón. La mayor parte del etanol se vende a empresas japonesas de bebidas, que lo utilizan en la producción de sake, shochu y cerveza, mientras que las empresas coreanas de químicos y bebidas utilizan una porción ligeramente menor. Existen muchos grados de etanol y, a menudo, varios nombres para el mismo grado, pero el nombre más común para el etanol no combustible usado en Japón y Corea del Sur es el Grado B.



En general, las importaciones de Grado B del norte de Asia provienen de un pequeño grupo de exportadores globales entre los que se encuentran Brasil y Pakistán. Pero en los últimos meses la mayoría de los volúmenes de Pakistán han ido a parar a China, un nuevo participante en el mercado asiático, lo cual ha dejado a Brasil como el principal centro de suministro de etanol Grado B en términos CFR Ulsan. El 1 de octubre de 2015 Platts lanzó una evaluación diaria del valor de importación del etanol Grado B en términos CFR Ulsan.