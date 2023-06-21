La evaluación del precio FOB Turquía de la varilla se lleva publicando desde el 5 de junio de 2006.



La evaluación del precio FOB Turquía de la varilla corrugada refleja el precio spot de las ventas de varilla en Turquía.



La evaluación especifica que la varilla es de origen turco y se vende a granel. Las ventas en contenedores se consideran indicadores de movimiento del mercado, pero no se incluyen en la evaluación.



Platts tiene en cuenta una amplia gama de precios ponderados por cantidad ya que diferentes mercados finales pagan cantidades diferentes en función del consumo.



La evaluación FOB Turquía de la varilla de Platts se evalúa en dólares estadounidenses por tonelada con marca horaria a las 16:30h.



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Los siguientes centros proporcionan herramientas de gestión de riesgo basadas en el precio de la varilla:



Bolsa de Metales de Londres



Más información: www.lme.com/ferrous