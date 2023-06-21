S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
La evaluación de S&P Global Energy del precio de exportación de la varilla turca se situó el lunes en 473 USD/t, sin cambios respecto al viernes.
Las acerías turcas mantienen sus ofertas en torno a los 500-505 USD/t FOB, según las fuentes consultadas. No ha habido cambios en el nivel de precio viable ante la falta de ventas. Las fuentes del mercado no han mencionado ninguna oferta de compra. Ningún dato se ha excluido de la evaluación.
La nota hace referencia a la evaluación diaria de Platts para la varilla corrugada de Turquía, cuyo código de datos de mercado asociado es STCBM00.
La evaluación del precio FOB Turquía de la varilla se lleva publicando desde el 5 de junio de 2006.
La evaluación del precio FOB Turquía de la varilla corrugada refleja el precio spot de las ventas de varilla en Turquía.
La evaluación especifica que la varilla es de origen turco y se vende a granel. Las ventas en contenedores se consideran indicadores de movimiento del mercado, pero no se incluyen en la evaluación.
Platts tiene en cuenta una amplia gama de precios ponderados por cantidad ya que diferentes mercados finales pagan cantidades diferentes en función del consumo.
La evaluación FOB Turquía de la varilla de Platts se evalúa en dólares estadounidenses por tonelada con marca horaria a las 16:30h.
¿Quiere gestionar el riesgo por medio de una casa de cambio o cámara de compensación?
Los siguientes centros proporcionan herramientas de gestión de riesgo basadas en el precio de la varilla:
Bolsa de Metales de Londres
Más información: www.lme.com/ferrous
Para la evaluación del precio FOB Turquía de la varilla, se captura información sobre transacciones y ofertas de compraventa de todo el mercado global.
Los datos se normalizan para reflejar las tarifas variables de flete y el poder adquisitivo de ciertos mercados finales a la hora de estimar la dirección o el clima del mercado.
La evaluación refleja la varilla exportada desde Turquía en términos FOB con las siguientes condiciones: Las cargas se normalizan a cargamentos de un tamaño de 2.000-3.000 t, intervalo de entrega de 2 a 8 semanas y con pago a la vista.
La evaluación de S&P Global Energy del precio de exportación de la varilla turca se situó el lunes en 473 USD/t, sin cambios respecto al viernes.
Las acerías turcas mantienen sus ofertas en torno a los 500-505 USD/t FOB, según las fuentes consultadas. No ha habido cambios en el nivel de precio viable ante la falta de ventas. Las fuentes del mercado no han mencionado ninguna oferta de compra. Ningún dato se ha excluido de la evaluación.
La nota hace referencia a la evaluación diaria de Platts para la varilla corrugada de Turquía, cuyo código de datos de mercado asociado es STCBM00.