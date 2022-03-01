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Platts Dated Brent es una evaluación de referencia del precio del petróleo crudo ligero y físico del mar del Norte. El término "Dated Brent" se refiere a los cargamentos físicos de petróleo crudo del mar del Norte a los que se les han asignado fechas específicas de entrega.
Cada cargamento fechado de petróleo crudo a menudo se comercializa más de una vez a medida que se dirige a las refinerías, donde el crudo se transforma en productos como gasolina, gasóleo, combustible para aviones (jet) y otros productos.
Nuestro análisis de la actividad comercial culmina con la publicación de la referencia Platts Dated Brent: nuestra evaluación diaria del precio del Dated Brent en el mercado del crudo del mar del Norte.
El Dated Brent es un componente crítico del denominado Brent Complex, que incluye el comercio de las entregas físicas del crudo Dated Brent y el contrato BFOE (Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk) de entrega diferida o a plazo, así como los contratos financieros como el Brent Futures, los contratos por diferencias (CfDs), los contratos Dated-to-Frontlines (DFL) y otros muchos instrumentos derivados.
En su conjunto, Brent Complex ayuda a las personas activas en el mercado de crudo del mar del Norte a administrar el flujo de petróleo crudo desde el pozo a la refinería, y administrar el riesgo de los precios durante todo su tránsito. Pero su actuación no solo se limita al crudo, sino también a sus derivados y otros productos como el gas natural, los líquidos de gas y los condensados.
Los indicadores de precios del Brent Complex se utilizan cada vez más como referencia para medir el valor de los petróleos crudos en todo el mundo y, a menudo, constituyen de por sí un indicador de la salud económica mundial.
El contrato Dated Brent se refiere hoy a los precios de una mezcla de crudos Brent de Ninian (de donde el Dated Brent toma su nombre), Forties, Oseberg y Ekofisk. La producción diaria de estos cuatro crudos alcanza aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo.
El grado de crudo más competitivo define el precio final impreso de nuestra evaluación Dated Brent cada día.
Nuestra evaluación de precios Dated Brent refleja el valor de mercado spot y negociable del grado más competitivo a las 16:30 hora de Londres.
Publicamos ofertas de compra y de venta, expresiones de interés y operaciones confirmadas durante nuestro proceso de evaluación Market on Close todos los días. Esta información se resume en nuestros boletines diarios y se publica en su totalidad en nuestro servicio de información en tiempo real, Platts Global Alert.
Comenzamos a evaluar el Dated Brent en la década de 1980. Desde entonces, esta referencia refleja el valor del crudo que se entregará entre 7 y 15 días después de la fecha en que se publicó la evaluación de precios. A medida que comenzó a disminuir la producción del campo Brent, incluimos otros crudos en nuestra evaluación Dated Brent.
El comercio ha avanzado mucho más a lo largo del tiempo, y con el paso de los años hemos cambiado nuestros periodos de evaluación para seguir el ritmo de esta tendencia.
En 2002, añadimos dos grados más crudos a nuestro proceso de evaluación del Brent en el mercado físico: el Forties y el Oseberg. En el mismo año, ampliamos el intervalo de fechas reflejado en nuestras evaluaciones a 10-21 días vista, a fin de reflejar mejor los patrones de negociación a más largo plazo del mercado de crudo del mar del Norte y aumentar los volúmenes entregables.
En 2007, incorporamos al proceso de evaluación los precios del crudo Ekofisk, lo que dio lugar a la referencia mundialmente conocida de la mezcla BFOE.
En 2012, volvimos a ampliar el intervalo de entrega, esta vez entre 10-25 días vista, lo que dio lugar a que se ampliara más de un 30% el volumen entregable en la ventana de carga.
En 2015, volvimos a ampliar el intervalo del periodo de entrega, esta vez para reflejar un periodo de entre10 días y un mes completo, incrementando nuevamente más de un 30% el volumen entregable en la ventana de carga.
Dada la naturaleza cambiante de este mercado, trabajamos codo con codo con las partes interesadas para estar preparados para cualquier cambio que pueda ser necesario. Platts organiza a menudo foros, seminarios web y reuniones individuales en torno a su metodología para intercambiar opiniones sobre el futuro del Brent.