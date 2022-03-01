Comenzamos a evaluar el Dated Brent en la década de 1980. Desde entonces, esta referencia refleja el valor del crudo que se entregará entre 7 y 15 días después de la fecha en que se publicó la evaluación de precios. A medida que comenzó a disminuir la producción del campo Brent, incluimos otros crudos en nuestra evaluación Dated Brent.



El comercio ha avanzado mucho más a lo largo del tiempo, y con el paso de los años hemos cambiado nuestros periodos de evaluación para seguir el ritmo de esta tendencia.



En 2002, añadimos dos grados más crudos a nuestro proceso de evaluación del Brent en el mercado físico: el Forties y el Oseberg. En el mismo año, ampliamos el intervalo de fechas reflejado en nuestras evaluaciones a 10-21 días vista, a fin de reflejar mejor los patrones de negociación a más largo plazo del mercado de crudo del mar del Norte y aumentar los volúmenes entregables.



En 2007, incorporamos al proceso de evaluación los precios del crudo Ekofisk, lo que dio lugar a la referencia mundialmente conocida de la mezcla BFOE.



En 2012, volvimos a ampliar el intervalo de entrega, esta vez entre 10-25 días vista, lo que dio lugar a que se ampliara más de un 30% el volumen entregable en la ventana de carga.



En 2015, volvimos a ampliar el intervalo del periodo de entrega, esta vez para reflejar un periodo de entre10 días y un mes completo, incrementando nuevamente más de un 30% el volumen entregable en la ventana de carga.



Dada la naturaleza cambiante de este mercado, trabajamos codo con codo con las partes interesadas para estar preparados para cualquier cambio que pueda ser necesario. Platts organiza a menudo foros, seminarios web y reuniones individuales en torno a su metodología para intercambiar opiniones sobre el futuro del Brent.