Supplier Risk Indicator는 여러 리스크 차원을 아우르는 선도적인 데이터세트, 알고리즘, 전문가의 노하우를 한데 모아 이러한 복잡한 요소를 100점 척도의 단일 지표로 변환합니다. 이 리스크 지표는 벤치마크나 동종 업계 성과와 비교할 수 있으며, 상세 보고서를 활용하여 심층적으로 검토하고, 기업의 리스크 매개변수와 원하는 지표에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 거래할 상대방을 신중하게 선택하는 데 필요한 정보 기반 의사결정 도구로 활용할 수 있습니다.