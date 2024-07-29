S&P Global Offerings
조기 경고를 통해 공급업체 리스크를 빠르게 인지할수록 잠재적 위기를 예방할 수 있는 시간이 늘어납니다. Supplier Risk Indicator 는 다차원적이고 다지역적인 리스크 요소를 수집, 분석, 통합하여 전 세계 공급업체 포트폴리오를 단일 뷰로 제공합니다.
Supplier Risk Indicator는 S&P Global의 리스크 데이터 및 분석과 선별된 제3자 인텔리전스를 통합하여, 공급업체 리스크에 대한 상세하고 다각적인 인사이트를 제공합니다.
Supplier Risk Indicator는 여러 리스크 차원을 아우르는 선도적인 데이터세트, 알고리즘, 전문가의 노하우를 한데 모아 이러한 복잡한 요소를 100점 척도의 단일 지표로 변환합니다. 이 리스크 지표는 벤치마크나 동종 업계 성과와 비교할 수 있으며, 상세 보고서를 활용하여 심층적으로 검토하고, 기업의 리스크 매개변수와 원하는 지표에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 거래할 상대방을 신중하게 선택하는 데 필요한 정보 기반 의사결정 도구로 활용할 수 있습니다.
Supplier Risk Indicator는 복잡한 공급망 의사결정을 위한 직관적이면서도 깊이 있는 지표를 제공합니다.
재무, 위치, 지속가능성, 사이버 보안을 포함한 여러 차원에 걸친 통합 리스크를 분석하세요.
공급업체의 동종업계 내 현재 순위를 파악하고, 시간이 흐름에 따라 그 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한 RFI/RFP 진행 및 연간 공급업체 평가 시 특정 기준 미달 업체를 자동으로 필터링할 수 있도록 맞춤형 벤치마크를 설정할 수도 있습니다.
시스템은 기본 데이터 포인트를 지속적으로 모니터링하고, 지표를 업데이트하며, 추적 중인 지표에 변화가 생기면 경고를 발령하여 여러 공급업체를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
100점 척도의 지표를 더블 클릭하면 개별 리스크 차원에 대한 상세 평가를 확인할 수 있습니다. 필요시 제공되는 상세 보고서를 활용해 데이터를 심층 분석하고, 각 차원별 결과를 도출하세요.
S&P Global Market Intelligence가 사전 설정한 지표를 사용하거나, 조직의 고유한 리스크 우선순위를 반영해 다양한 차원의 가중치를 조정하여 맞춤형 지표를 생성할 수 있습니다.
찾기 어렵고, 이해하고 정량화하기는 더 어려운 3차, 4차 하청업체 리스크까지 심층적으로 파악하세요.
상세한 정보를 위해 해당 양식을 기입해주시기 바랍니다.