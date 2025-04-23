S&P Global Offerings
Supply Chain Console은 포괄적인 공급망 인텔리전스를 찾는 기업을 위한 독보적인 솔루션입니다. 무역, 가격 책정, 국가/지역 리스크 및 경제 전반에 걸친 상호 연결된 독점 데이터와 예측 정보를 바탕으로, 당사의 직관적인 인터페이스는 시장을 움직이는 핵심 요소를 효과적으로 제시합니다. 이에 따라 귀사는 불필요한 정보 검색에 시간을 낭비하지 않고, 중요한 과제인 탄력적인 공급망 구축에 집중할 수 있습니다.
글로벌 무역 데이터는 지역 및 운송 수단별로 상세한 인사이트를 제공하며, 구매자-공급자 관계를 파악하는 데 도움을 줍니다. 또한 2040년까지의 신뢰할 수 있는 예측을 포함하며, 다음 해에 대한 정확도는 90% 이상입니다.
55개국에 걸친 5,000개 이상의 원자재 가격에 대한 인사이트를 확보하세요. 500개 이상의 카테고리에 대한 원가 분석과 실행 가능한 구매 가이드를 제공합니다.
200개 이상 국가에 대한 상세 리스크 점수를 확보하세요. 12개월 선행 데이터를 통해 최적의 시장과 조달 환경을 파악할 수 있습니다.
PMI 지표를 활용하여 공급망의 강점과 리스크를 평가하세요. 200개 이상 국가의 거시경제 전망, 100개 이상 국가의 소비자 시장 데이터, 그리고 75개 이상 국가의 산업 전망에 접근할 수 있습니다.
200명 이상의 공급망 전문가로 구성된 팀이 제공하는 맞춤형 인사이트와 리서치를 만나보세요. 기본 데이터 그 이상을 제공하는 S&P Global의 독점 공급망 리서치를 활용하여, 글로벌 및 지역별 트렌드와 변화에 대한 인사이트를 확보하세요. 정보에 입각한 결정을 내리고, 시장 변화를 한발 앞서 예측할 수 있습니다.
당사의 데이터세트는 20억 건 이상의 선적 기록과 900만 개 이상의 기업 프로필로 구성된 방대한 데이터베이스를 포함합니다. 글로벌 무역 역학의 광범위한 스펙트럼을 다루며, 200개 이상의 국가 및 지역에 대한 거시 무역 통계, 무역 전망 및 리스크 점수를 제공합니다. 또한, 원자재 가격에 대한 심층적인 인사이트를 바탕으로 5,000개 이상의 가격 및 노동 비용 예측과 500개 이상의 비용 모델을 제공하여 보다 정확한 분석을 지원합니다. 50만 개 이상의 역사적 원자재 가격 데이터를 활용한 당사의 포괄적인 데이터세트는 기업들이 국제 무역의 복잡성을 헤쳐나가고 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내릴 수 있는 귀중한 인텔리전스를 제공합니다.
조달 다변화를 통한 공급망 회복력을 강화하세요.
상세한 가격 예측 및 비용 분석을 통해 효과적인 구매 협상과 전략적 구매를 가능하게 합니다.
원자재 가격 및 거래 패턴의 트렌드를 평가하고 공급 또는 수요의 중단 요인을 파악합니다.
수출입 시장 평가를 통해 공급망 회복력을 강화하세요.
신규 구매자를 발굴하고 기존 구매자의 거래 활동을 분석할 수 있습니다.
귀사 제품의 성장 시장을 파악하고 리스크를 평가하세요.
