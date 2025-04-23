당사의 데이터세트는 20억 건 이상의 선적 기록과 900만 개 이상의 기업 프로필로 구성된 방대한 데이터베이스를 포함합니다. 글로벌 무역 역학의 광범위한 스펙트럼을 다루며, 200개 이상의 국가 및 지역에 대한 거시 무역 통계, 무역 전망 및 리스크 점수를 제공합니다. 또한, 원자재 가격에 대한 심층적인 인사이트를 바탕으로 5,000개 이상의 가격 및 노동 비용 예측과 500개 이상의 비용 모델을 제공하여 보다 정확한 분석을 지원합니다. 50만 개 이상의 역사적 원자재 가격 데이터를 활용한 당사의 포괄적인 데이터세트는 기업들이 국제 무역의 복잡성을 헤쳐나가고 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내릴 수 있는 귀중한 인텔리전스를 제공합니다.