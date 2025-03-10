S&P Global Offerings
S&P Global Market Intelligence는 금융기관 비즈니스 인텔리전스의 최적 파트너로서 포괄적인 지점 데이터와 경영진 보수 정보부터 리그 테이블, 무산된 은행 거래, 은행 기초 재무 데이터까지 제공합니다.
빠르게 변화하고 디지털이 주도하는 환경에서, 은행이 디지털 인프라, 전략, 프레임워크를 구현하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 디지털 회복력과 경쟁력이 더욱 중요해진 현재, 섹터별로 포괄적이고 신뢰할 수 있는 인텔리전스에 적시에 접근하는 것은 핵심적인 차별화 요소입니다. 동적 금융 스프레딩 도구부터 클라우드 기반 스토리지까지, 워크플로를 간소화하고 자동화하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 활용해보세요.
상세한 정보를 위해 해당 양식을 기입해주시기 바랍니다.