S&P Capital IQ Estimates를 활용하여 수익 추정치를 평가하여 종목을 선정하고, 투자 성과를 관리하며, 업그레이드·다운그레이드 조정의 방향과 강도를 추적하는 등 다양한 분석이 가능합니다.

Visible Alpha를 통해 자산 운용사는 가장 세분화된 컨센서스와 브로커 추정 데이터를 통해 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 시장의 시각을 정량화하고, 신뢰할 수 있는 전망을 제시하는 애널리스트를 추적하며, 시간에 따른 컨센서스 변화를 파악하시기 바랍니다.