Escuche: ¿Cómo Impacta la Incertidumbre Global a las Economías de Latinoamérica? - Episode 11

Y el 7 de agosto, el gobierno de Donald Trump implementó una última ronda de aranceles, cómo cambia la dinámica de comercio exterior y cómo se verán afectadas las economías de países latinoamericanos para conversar sobre estos temas hoy es un gusto tener con [00:01:00] nosotros a el Olive rosen economista principal para mercados emergentes en sa global ratings con quien vamos a recorrer el panorama económico para la región y el impacto que pueda tener la implementación de dichos aranceles.

Hola, la hecha bienvenido a horizonte de Latinoamérica.

Muchas gracias, Diego, por el espacio. Un placer de discutir estos temas con ustedes.

Antes de meternos de en la charla, nos podría contar un poco acerca de tu rol en ese peg ratings y el trabajo que realizan desde tu división. Claro que sí. Diego

dentro de ese p global ratings, tenemos un grupo de economistas que cubren diferentes partes del mundo.

A mi me toca enfocarme en los mercados emergentes, específicamente dentro de mi rol como economista jefe de mercados emergentes. Hacemos todas las proyecciones macroeconómicas que nuestros analistas de riesgo crediticio utilizan como parte de su análisis de calificación crediticia. Entonces es uno de los [00:02:00] muchos supuestos que usan dentro de su análisis crediticio.

Y también como voceros de de ese period, lo ratings. Me toca comunicar al mercado nuestros puntos de vista macroeconómicos y también los riesgos que vemos hacia adelante.

Y me decías que tu equipo está mercado emergentes. Cuántas personas son?

Es un equipo muy pequeño, o sea, el equipo economista global.

Somos alrededor de 10 personas y dentro del equipo de mercados emergentes, somos tres. Uno que se dedica a América latina, uno que se dedica al medio oriente de áfrica y otro que se dedica hacia pacífico. Y obviamente yo entonces es un un equipo bastante pequeño.

Perfecto y hacen estos reportes, creo que mensuales y trimestrales.

Claro. Tenemos una serie de de reportes trimestrales donde actualizamos nuestras proyecciones microeconómicas. Tenemos una serie de de reportes mensuales donde analizamos las últimas tendencias microeconómicas y también tenemos [00:03:00] reportes ad hoc que hacemos dependiendo de lo que está ocurriendo en el mundo, dependiendo de los nuevos riesgos que están emergiendo.

Entonces tenemos una serie de diferentes tipos de reportes cada año.

Si si son bien interesantes, estuve viviendo algunos de ellos muy, muy completos. Bueno, metiéndonos ya en en el tema un poco en los temas actuales dentro del contexto global de incertidumbre actual, como ves el panorama económico para América latina y cuáles son los principales riesgos para la región?

Si, si.

Comenzamos con los principales riesgos globales. Que la econom est está enfrentando hoy son dos, y podemos ver cómo le impactan o no a la región estos dos regresos globales. El primero es el riesgo relacionado con los temas geopolíticos. Principalmente asociados con el conflicto en del medio oriente y el conflicto entre Rusia y Ucrania que continúa.

Y el segundo riesgo es el que tiene que ver con las tensiones comerciales. [00:04:00] La buena noticia para América latina es que la exposición al primer riesgo a los temas geopolíticos es relativamente baja. Los flujos comerciales y de inversión con esa parte del mundo con Rusia, Ucrania de medio oriente, son bajos.

Y si bien se temía que el ambos conflictos podrían tener un impacto en los s de los como y por ese canal, impactar a la región. La realidad es que los como no no han tenido un cambio muy brusco en sus precios. Entonces, aún considerando ese canal, el impacto de los temas geopolíticos en la región probablemente va a continuar siendo bajo el segundo riesgo global.

Sin embargo, es relacionado los aranceles. La in comercial si va a tener un impacto en el crecimiento económico en la región, especialmente en los países que tienen relaciones comerciales importantes con estados unidos. Y recordemos que este riesgo entra dentro de un contexto en el cual la [00:05:00] región continúa teniendo tasas de crecimiento económicos más bajas que otros emergentes.

Por ejemplo en la región en América latina, todos sabemos que el crecimiento promedio es cerca del percent anual, mientras que not otras economías emergentes es superior al cuatro por ci. Entonces, para realmente entender como van a evolucionar, van a evolucionar las economías de la región en los próximos años dentro del margen de tasas estructuralmente bajas.

Va a ser clave entender la evolución del impacto que podría tener las tensiones

comerciales con estados unidos. Bien, o sea que es una una buena noticia y una no tan buena, digamos no por el lado ge político no nos afecta tanto, pero por el por el lado de del comercio internacional, quizás lo de los aranceles.

Si. Y cuál te parece que son los países de la región que podrían ser más impactados?

Exacto. Y bueno, considerando esta nueva ronda de [00:06:00] arán que mencionaste al comienzo, los arán recíprocos. Que en vigor el 7 de agosto, con la excepción de México, al cual se le otorgó 90 días para negociar un nuevo régimen arancelario, tanto dentro estos nuevos aranceles destaca Brasil con una de las tazas más altas, globalmente, no su región, pero globalmente, un cel de 50% la mayoría del resto de los países de la región enfrentan el avance mínimo que desde 10 percent.

Ahora. Para realmente entender el impacto, tenemos que coniar dos cosas muy importantes para que determinan cuál es la tasa efectiva arancelaria, no la tasa anunciada, pero la tasa efectiva una es los zeles sectoriales, los que son implementados por la sección 232 en estados unidos, que es una sección que que pone barreras arancelarias a sectores que son considerados [00:07:00] de.

Que conservan la seguridad nacional. En este caso, específicamente, estos sectores son los de aer y aluminio que son sujetos a un avance de 50 por ci, el cobre refinado y semi refinado, que también tiene un nce de 50 ci. Y el sector automotriz que enfrenta un veinti percent es una cosa que tenemos que considerar.

La otra es que hay una lista muy larga de sectores que son exentos de todo tipo de ans. Una vez considerando los aranceles de la sección dos, tres, dos y los sectores que son exentos a los aranceles. La tasa efectiva en la mayoría de los países, incluyendo a Brasil, cae bastante, por ejemplo, en Brasil, que la tasa anunciada es por ci de avance.

Cuando se consideran todo lo que está exento y la sección 232, la tasa cae cerca de 30% y es el caso en otros países de la región también. [00:08:00] La otra cosa que tenemos que considerar es que en países como Brasil, por ejemplo, las exportaciones estados unidos como proporción del PIB son relativamente bajas.

Brasil la exporta cerca del por percent del pi de estados unidos. Entonces, para entender el impacto que podría tener en la economía, podemos hacer un ejercicio en el cual asumimos alguna elasticidad de las exportaciones a a los niveles de aranceles que estamos viendo. Si asumimos una elasticidad de 0.5, que es muy conservadora.

Y y muy realista desde nuestro punto de vista, el impacto potencial al crecimiento del pi en Brasil aún tenía una tasa recel de c por 100 o efectivamente de 30%. Sería solamente CE 0.3 punto porcentuales del pi ose. Si la economía est creciendo el dos más o menos, el impacto podría ser una reducción a un crecimiento de por 100.

Entonces, más que ver que tan [00:09:00] alto es. La tasa arancelaria. Lo que tenemos que analizar para ver el impacto en la región es que tal esto es la proporción de exportaciones que un país vía a estados unidos y que claramente el más vulnerable es México, donde las exportaciones de estados unidos representan casi 30% del PIB y en México.

Por eso, lo que va a importar es en entender que va a pasar después de estos 90 días que se lo otorga a México sin sin incrementos nada celes. Y atado a eso, entender que va a ocurrir con la renegociación del té, este tratado de libre comercio entre México, estados unidos y Canadá, que también va a ser clave para entender los prospectos económicos de la economía mexicana.

Todo esto considerando que no sabemos cuánto van a durar los avance celes si, si van a ver nuevos nce de sección 230, dos que quizá muchos esperan en sectores como semiconductores en algunos. Sectores que están relacionados a a quienes de consumo de [00:10:00] electrónicos. Entonces podremos ver más, más incertidumbre sobre hacerles lo cual le impactan la inversión en toda la región.

Una cosa que quizás a mi no me quedó clara, decías que había dos tipos de de de ansle no uno sectorial, que es el de la sección cómo es 200

230, dos

230, dos. Si. Y y el otro tipo cual, cual sería

el otro tipo es el el que se se le conoce como el a el recíproco, que se lancé de base a todos los países, que es el 50 por ci del caso de Brasil y el 10 por ci en caso en caso de casi todo el resto de la región y México

es un

caso separado.

Bien, bien, y es interesante lo que si de la Ren negociación del te no, y ver que sale de todo eso, dado este escenario. Cómo podría ser impactada la relación de América latina y china por estas tensiones comerciales con estados unidos?

Si es una muy buena pregunta, [00:11:00] queda claro que que la postura del gobierno del presidente Trump ha sido muy clara en tomar pasos para reducir las importaciones que viene de china.

Es una de las prioridades de la política comercial, no solo directamente las exportaciones, las importaciones de china, sino indirectamente, osea. Las importaciones que pasan por otro país antes de entrar a estados unidos. Esto queda claro con la imposición de nael, que se anunció de 40% en estados unidos, este tipo de importaciones, importaciones que vienen indirectamente a estados unidos, pero que son originalmente provenientes de china, el país donde ocurre más este tipo de importaciones indirectas en las regiones México, las importaciones que vienen de china.

En México, o sea, lo que México importa de china ha estado creciendo rápidamente en las últimas dos décadas. Ahora representa. Cerca del por ci del pi. [00:12:00] Entonces México importa siete por ci de su PIB de china. Hace 10 años, representaba menos del del PIB hace 20 años menos del por del pi. Entonces ha había un crecimiento muy importante a las importaciones de china hacia México.

Gran parte de estas importaciones son bienes intermediarios que terminan siendo componentes de productos finales que son exportados. Estados unidos. Ahora una, una herramienta para reducir el contenido chino es ajustar las reglas de origen de los bienes que son comerciables, o sea, las reglas de origen se refiere a qué porcentaje de contenido tiene un bien que es exportado a estados unidos.

Y esto lo vimos cuando se renegoció lo que. En aquel entonces, se llamaba el tratado libre de comercio de América del norte, que fue reemplazado por el TEC. Cuando ese hubo ese cambio, las reglas de origen se apretaron en el sector automotriz donde iba contenido chino. Entonces [00:13:00] se incrementó el contenido que se requería de Norteamérica se incrementó de por 100 a por 100.

Entonces, creo que vamos a ver medidas similares en tratar de hacer. Crear contenido regional para excluir contenido chino. Entonces que eso es lo que esperamos, especialmente la del té.

Te quería hacer otra pregunta cerca de los de los datos económicos de los últimos meses en estados unidos que han sido quizás más débiles de lo esperado, especialmente los del mercado laboral en un escenario de una recesión en estados unidos.

Cómo sería impactada América latina?

Si, bueno, todos sabemos que que lo que ocurre en en estados unidos es muy importante para la región, por sus relaciones comerciales, relaciones de inversión y por la importancia de la economía estadounidense, la economía global y los variables. Las variables que son claves para entender el desempeño de la economía [00:14:00] estadounidense son los datos de empleo, específicamente un dato que es conocido como el cambio en la nómina no agrícola que básicamente, eh.

Cuenta cuántos empleos se están generando cada mes afuera del sector agrícola para generar empleos suficientes que absorben el crecimiento de la población en edad en trabajar. Estimamos que la economía de estados unidos tiene que generar alrededor de 100,000 empleos no agrícolas cada mes. Empezamos el año con una generación que estaba promediando arriba de 200,000.

Empleos cada mes, o sea el doble de la ta neutral, esa tasa neutral de 100,000 mensual. Pero recuerda los últimos datos que en este caso son datos de julio, son los más recientes que tenemos. El promedio de generación de empleo mensual cayó a 30,000 empleos, o sea, está generando menos empleos de lo que se necesita simplemente para satisfacer el crecimiento de la población en la edad a trabajar, lo cual [00:15:00] significa que vamos a ver presiones a la alza en la tasa, des desempleo.

Y esto ha creado. Preocupación sobre la economía estadounidense, generando preguntas si estamos sentando una recepción dentro de nuestro escenario base. No anticipamos una recepción este año en estados unidos, pero si un de debilitamiento importante, y como les comenté las las economías de la región, que tienen una mayor exposición mediante las exportaciones de estados unidos, podrían ver menos demanda por esas exportaciones.

Estas son principalmente las economías de México y de Centroamérica, pero también hay otros canales por las cuales le pueden impactar la región. Y este es las remesas. No muchos, muchos países en la región son recipientes de remesas importantes, especialmente de Centroamérica, donde hay varios países donde las remesas que viven de estados unidos representan arriba el percent del p.

[00:16:00] Entonces va a ser muy importante continuar monitoreando datos de empleo para entender que tan rápido está desacelerando la economía estadounidense y que impacto podría tener en estos países que tiene una alta exposición. Este tipo de

variables claro, si el lo había pensado. Eso el tema, ese de las remesas se es clave para algunos países este los que están más cerca geográficamente, pero.

Y muy interesante que sea más del percent del pibe en algunos casos no es es importante, pasando un poco a las a las principales, las principales economías de la región, argentina, Brasil y México. Nos podrías dar brevemente tus perspectivas macroeconómicas para estos países, considerando todo lo que ya discutimos sobre temas comerciales.

Si una

tendencia que difiere en las tres economías principales de la región y empezando por México, la economía mexicana está claramente en un proceso de transición en el cual el [00:17:00] crecimiento estaba creciendo arriba del potencial. Osea, la economía está creciendo arriba de su potencial que cerca del percent teníamos varios varios años con crecimiento arriba del del percent.

Yo está traicionando hacia un crecimiento debajo de su potencial que probablemente se va mantener debajo de esos niveles durante varios trimestres. Estimamos que la brecha del producto. En el primer trimestre fue cercana al negativo por 100 y que en el segundo trimestre de esta fecha se haya mantenido niveles similares.

Ahora hablamos de todos esos temas de incertidumbre comercial que sin duda le están impactando a la economía mexicana. El principal factor que ha debilitado la economía mexicana no ha sido el tema ancel ha sido una caída muy importante en la inversión pública. La inversión pública está cayendo en [00:18:00] taza cerca del por percent este año, o sea, el primer time, este cayó cerca del hay algo similar en el segundo trimestre, y esto es parte de un ejercicio fiscal de consolid consolidación de las cuentas fiscales tras haber incrementado la inversión pública de manera significativa en los últimos dos años.

Entonces esta es la principal razón por la cual vemos. Un menor crecimiento este año y según el siguiente año, vamos a ver el impacto a ancel un poco más claramente una vez que el tema fiscal se estabilice, y también vemos crecimiento por debajo del potencial en en el caso de México en Brasil. La economía brasileña ha estado creciendo por arriba de y continúa creciendo por arriba de y consideramos lo que pasó en el primer trimestre del de este año.

El crecimiento potencial en Brasil es cerca. Es bueno muchos estiman que está entre dos y por ci. Nosotros estamos de acuerdo con ese estimado. [00:19:00] Un factor. Importante en este period de crecimiento por arriba del potencial. El caso de Brasil ha sido una dosis continua de estímulo fiscal. La contraparte de esta dosis continua de estímulo fiscal ha sido una inflación que se ha mantenido alta.

Ahora está cerca del por ci. El rango superior del banco central es por 100. Entonces está arriba de ese rango, lo cual ha obligado al banco central a mantener las tasas de interés. Muy altas. La tasa selic de referencia está en qui por ci. La tasa real está en 10 por percent, o sea qui por ci menos por ci de inflación, 10 por ci de tasa real real.

Y nosotros estimamos que la tasa neutral real en Brasil debe estar entre cuatro y cinco por ci. Todo está al doble de la tasa neutral y esperamos que está tasa. Real alta. Comience a tener un impacto más [00:20:00] notable en la economía en los próximos trimestres, creando una de esa celebración de crédito, creando una debilidad en la demanda interna.

Y por eso vamos que el crecimiento pasa alrededor de percent, que está ahora alrededor de 2% para finales de este año y un poco debajo del del próximo año. Ahora. Pasando el último caso que es argentina, que es un caso totalmente diferente a Brasil, a México y al resto de la región. Todos sabemos que la economía argentina está pasando por un cambio muy importante en muchos ámbitos tras estar en una recepción.

Profunda en el y gran parte de los principalmente este ajuste fiscal histórico que hizo la administración de regresando a las cuentas fiscales a super en un tiempo muy corto. Entonces, este ajuste, la economía ya está creciendo muy probablemente va a crecer arriba del percent este año. La inflación [00:21:00] está cayendo, se está desacelerando.

Ya van tres meses seguidos con inflación que crece menos de percent mensualmente, lo cual es una tasa baja para para argentina. Históricamente se quitó la mayor parte del cepo. Se liberó parcialmente el tipo de cambio. Entonces, entonces se han hecho cambios muy importantes en un tiempo muy corto. Lo último que falta para concluir, digamos, este experimento económico de la administración de Miley es incremental las reservas internacionales que ahora, si consideramos todos los pasivos que están en estas cuentas de reservas internacionales, siguen en terreno negativo en términos netos.

Los pasivos a los que me refiero son principalmente los los swaps de divisas que tiene el banco central argentina con china, los las reservas del sector privado, que son parte del encaje con los bancos, los fondos que que entraron a las cuentas de banco central [00:22:00] como parte del préstamo con el fondo monetario internacional.

Una vez que que sacamos todo esto de las cuentas, las reservas son negativas. Mistos. Entonces es, es la última parte que queda en esta fórmula de de del experimento de Miley una vez que se acumulan más reservas, se puede li liberalizar completamente el tipo de cambio. Si eso es lo que se se decide. Y una vez que se suceda, se podría regresar a los mercados de deuda internacionales.

Y creo que es una vez que eso suceda, teníamos será un cambio muy, muy importante

para para la economía argentina. Bueno interesantísimo el repaso por esas tres economías, como decías, no la de argentina, un caso muy diferente, porque creo que casi en todo sentido, este así y México son economías más estables, no de más peso, no?

Y incluso si uno mira las calificaciones de de deuda y y bueno, [00:23:00] casi cualquier métrica que uno mire. Este están bastante mejor posicionadas, no? Y una cosa que que me llamó un poco la atención a mi viendo algunos de los reportes que que hacen desde ratings acerca de los mercados emergentes. Es como decir vos que argentina muchas veces está como en una categoría aparte, no?

Por ejemplo, yo había visto que el tipo de cambio en la primera mitad del año se había apreciado. Contra el dólar en casi todos los países de América latina y no así en argentina donde se deprecio contra contra el dólar. Y, claro, uno se pregunta que más tiene que hacer argentina también, no, porque yo vivo acá en argentina y veo todas las estas medidas que comentaba que está tomando el gobierno de Miley en cuanto a ajustes y orden, digamos de las cuentas fiscales, pero.

Pero sin embargo, la moneda no se no reacciona de la misma moneda que las de marm [00:24:00] monedas y la inestabilidad siempre está ahí como latente pareciera. Supongo que la pregunta es que impacto, eh, tiene el tema. Este de las monedas es sobre las sobre las economías de de los países de Latinoamérica. El hecho de que se aprecie.

O de precio versus el dólar,

si, y bueno, y y nada más para responderle a pregunta del caso de argentina. La diferencia con con con la divisa argentina y de otros países es que llevábamos muchos años en el cual el tipo de cambio no flotaba el tipo de cambio oficial no flotaba libremente. Entonces, acumuló una sobre sobre valorización que que ahora se está digamos corrigiendo y la clave en.

Digamos entrar en un en un escenario en el cual el tipo de cámara argentina flota libremente como como otros países, y está influenciada más por temas globales, es las reservas. Las reservas son claves en la estabilidad del tipo de cambio [00:25:00] y cuando las reservas no son suficientes para cubrir algunas de las necesidades.

De dólares, eh? Obviamente la presión al tipo de cambio es a debilitarse frente al dólar. Entonces creo que estamos en ese scenario en argentina. Una vez que se acumulan más reservas, podríamos ir un tipo de cambio argentino que evolucione más a la par con con otras divisos de la región. Pero el tema del dólar más, digamos en términos más generales que sin duda ha sido.

Una de las tendencias más importantes para mercados emergentes este año, una una debilidad del dollar que ha permitido a a muchos tipos de cambio en mercados emergentes en América latina. Casi todos los casos de América latina apreciarse este año muy interesante y tiene dos impactos principales en la región.

El primero tiene que ver con inflación y política monetaria que sin duda te ha ayudado anclar la expectativa de inflación. Te ayuda a reducir [00:26:00] la la inflación mediante importaciones de menor costo. En moneda local porque la moneda local ahora está más fuerte frente al dólar. Entonces todo lo que importa tiene un costo menor en moneda local y te ha ayudado a que que varios bancos centrales de la región bajan tasas.

Obviamente, hay casos áticos como el de Brasil, donde han estados subiendo tasas, pero fuera de esos casos áticos, casi todos los bancos centrales de la región han estado bajando tasas, lo cual te ayuda mejorar la demanda interna en un escenario donde. El tema externo te podría quitar crecimiento. Todo te ayuda como que acolchonar un poco ese riesgo externo.

Y la segunda tendencia que hemos visto es que te ha ayudado a atraer capital a renta fija en monedas local porque para la inversionista que es extranjero, si las monedas están apreciando frente al lower, obviamente no solo. Tienes retornos en en el pavo interés de esa deuda, pero [00:27:00] también en el tipo de cambio en el cambio del tipo de cambio.

Entonces ha tenido un un, hemos visto un flujo importante de capital a mercados de deuda de de local, lo cual por consecuencia, te reduce los rendimientos de esos instrumentos y te permite que que emisores. Que que se fondean en moneda local lo puedan hacer a menores tazas. Entonces, el impacto primero primero viene del lado de la inflación y la política monet, y el segundo viene en mejorarte tus condiciones de financiamiento en moneda

local muy interesante.

Y eso también tiene un efecto en el volumen de emisiones o la cantidad de em misiones que se han visto en en la mayoría de los países latinoamericanos.

Si, claro, y de hecho, Este año, las emisiones han sido un poco más fuerte a lo que esperábamos porque creíamos inicialmente que los temas comerciales e incertidumbre te iban a a reducir las las [00:28:00] emisiones.

Pero lo que hemos visto, hemos visto emisiones que han sorprendido la dalsa en volúmenes porque como el dólar se ha abaratado, también puedes emitir en dólar. Siendo un emisor de latina en mejores términos. Entonces hemos visto em, misiones globales, les llamamos les llamamos emisiones globales a las emisiones que son en moneda extranjera, principalmente de dólares que han superado las expectativas no solo en volúmenes, pero también en costos de financimiento a tasas más bajas a lo que quizá el mercado esperaría considerando todos estos riesgos que hemos visto globalmente.

Si si, porque eso también lo vi en los informes de SAP global ratings, no que en real el crecimiento en la primera mitad del año había sido superior a lo a lo esperado, a pesar de de estas incertidumbres, de las cuales hablamos

exacto, si ha sido un poco mejor lo esperado. Ahora, si creemos que va a haber un impacto en la segunda mitad del año de [00:29:00] los avances que se anunciaron.

Pero como te comenté, es un impacto que en algunos países no es muy grande. Como el caso de Brasil y en otros países podría ser grande, como es el caso de México, pero todo va a depender de cómo se resuelva las negociaciones comerciales con estados unidos en el tema del te, por ejemplo,

bueno, estaremos atentos a esos temas y a cualquier informe o reporte que que produzcan desde ratings, que son muy, muy completos y muy interesantes de estudiar.

Hoy estuvimos conversando con el oli rosen, economista principal de mercados emergentes. Está bien, eso economista principal es el título. Si, si. Ok de SAP global ratings la verdad. Un gusto conversar con vos. No sé si hay alguna pregunta más que haya quedado en el tintero o algún comentario más que quieras hacer como para cerrar.

Creo que cubrimos muy bien los temas comerciales, los temas de riesgo del con estados unidos y también a [00:30:00] detalle estos tres países. Yo creo que son de más interés por por mi experiencia de lo que lo que me han preguntado inversionistas en últimos meses. Así que muchas gracias por la oportunidad y creo que estamos bien.

