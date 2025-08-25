Escuche: ¿Cómo Impacta la Incertidumbre Global a las Economías de Latinoamérica? - Episode 11

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
En este episodio de "Horizontes de Latinoamérica", Elijah Oliveros-Rosen, Economista Principal para Mercados Emergentes en S&P Global Ratings, examina los efectos de los aranceles en la región tras su nueva ronda el 7 de agosto, subrayando la importancia de analizar las tasas efectivas y las exenciones para entender su verdadero impacto. La incertidumbre persiste debido a la falta de claridad sobre la duración de los aranceles y la posibilidad de que se impongan nuevas barreras comerciales.
Se destaca el fortalecimiento de los lazos comerciales entre América Latina y China, especialmente en México, donde el comercio con el país asiático ya representa el 7% del PIB, evidenciando una tendencia de integración y diversificación regional.
Además, Elijah analiza en detalle tres economías de la región: México, Brasil y Argentina.
Más Contenido de S&P Global:
[Artículo]: China se dirige al Sur Global en la era de los aranceles
[Artículo]: Lo que Estamos Observando: Temas Clave 2025
[Blog] Cómo los aranceles de EE. UU. podrían impactar a América Latina
[Episodio de Podcast]: Nuevas Dinámicas Globales: Oportunidades y Desafíos para Latinoamérica
Créditos:
No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P).
Content Type
Theme
Location