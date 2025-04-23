S&P Global Offerings
Potencia su flujo de trabajo de seguros con datos y soluciones diferenciadas que brindan la Essential Intelligence® que necesita para tomar decisiones informadas y mantenerse a la vanguardia del mercado.
En el mercado competitivo de hoy, las compañías de seguros necesitan comprender sus carteras y posicionarse para el crecimiento futuro. Nuestras soluciones de inteligencia del mercado de seguros ofrecen cobertura de riesgo granular y datos integrales de exposición de la industria, lo que brinda un enfoque basado en el conocimiento para la suscripción.
Administre el espectro completo de su exposición al riesgo y al cumplimiento normativo con soluciones que abarcan el riesgo crediticio, las regulaciones, las operaciones y la eficiencia, la debida diligencia de la entidad y más. Descubra cómo nuestra amplia experiencia en el sector, datos confiables, soluciones de flujo de trabajo intuitivas y servicios de administración mejoran las funciones críticas de su negocio para descubrir y mitigar los riesgos.
Estar a la vanguardia del mercado es fundamental para generar rentabilidad en su cartera de inversiones de seguros. Nuestras soluciones de administración de inversiones mejoran la toma de decisiones, impulsan la eficiencia operativa y mitigan el riesgo. Agilice cada etapa del proceso de inversión, desde la generación de ideas y la investigación hasta la construcción de la cartera, el seguimiento, el cumplimiento y más.
Obtenga una visión interna de sus pares con acceso integral a datos legales, presentaciones de tarifas y presentaciones de productos. Nuestras soluciones de seguros detalladas le permiten explorar el mercado en profundidad con datos categorizados por estado o línea de negocio. Esto permite un análisis detallado de las actividades de la competencia, utilizando índices y métricas específicas de la industria, documentos y cobertura de noticias.
