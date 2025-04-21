S&P Global Offerings
La amplitud y profundidad de los datos globales de S&P Global es su única fuente de información detallada sobre empresas, industrias y mercados que le interesan, entregada cuando y como la necesita.
Nuestro legado se basa en una base de datos precisos, oportunos y diferenciados, entregados sin inconvenientes a flujos de trabajo críticos. Acelere su toma de decisiones con datos oportunos que brindan información profunda sobre la industria, los fundamentos y las alternativas.
Para satisfacer las demandas actuales de entrega oportuna y flexible, nuestros datos están disponibles a través de soluciones de escritorio, móviles, en la nube, de fuentes de datos y API. Combine nuestras soluciones de entrega de datos con sólidas capacidades de vinculación y tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático de vanguardia para aprovechar al máximo sus datos y obtener una ventaja sobre la competencia.
Explore conjuntos de datos fundamentales y alternativos premium en
S&P Global Marketplace. Agilice el proceso de descubrimiento de datos aprovechando una biblioteca de consultas predefinidas, visualizaciones
de datos, conjuntos de datos de muestra, diccionarios de datos e investigación de nuestro equipo de investigación cuántica.
Dedique menos tiempo a administrar sus datos y más tiempo
a brindar información crítica para su negocio. Con nuestro conjunto
de soluciones de distribución de datos sólidas, puede vincular sin problemas conjuntos de datos por empresa, sector e instrumento junto con las principales tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para resolver sus desafíos de big data.
Acceda a los datos financieros de más de 150 000 empresas públicas y más de 52 millones de empresas privadas con Compustat, S&P Capital IQ y Private Company Financials.
Obtenga una imagen completa con conjuntos de datos tradicionales que incluyen propiedad, transacciones, profesionales, estimaciones, GICS, pronóstico de dividendos y más.
Realice análisis detallados específicos del sector en 8 sectores clave con más de 1400 puntos de datos detallados de la industria.
Acceda a una fuente líder en el mercado de datos de precios y valoración patentados que abarcan la propiedad de renta fija, la referencia de propiedad, la fijación de precios de CDS, la fijación de precios de préstamos,
los derivados OTC y la fijación de precios de renta fija.
Acceda a datos alternativos seleccionados, incluidos datos textuales legibles por máquina, Panjiva Supply Chain Intelligence, Alpha Signals
y más.
Obtenga información única con información diaria sobre ventas en corto y costos de préstamos en accionesy renta fija globales.
